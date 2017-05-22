«А все-таки на свете придумано не зря: Что открывают двери ребятам лагеря!»

Во всех общеобразовательных учреждениях распахнули свои двери пришкольные оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, в которых отдохнут и оздоровятся более 400 детей. Работать пришкольные лагеря будут в течение 21 дня, включая субботние и воскресные дни.

Планы работы лагерей разработаны с учетом тематических смен и посвященны Году экологии, изучению русского языка, культуры и истории России, молодым интеллектуалам Сурского края

. В течение смены ребята будут вовлечены в калейдоскоп различных событий. Каждый следующий день будет непохож на предыдущий и наполнен новыми впечатлениями, общением и встречами с интересными людьми.