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«А все-таки на свете придумано не зря: Что открывают двери ребятам лагеря!»
Сегодня в Пензе
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«А все-таки на свете придумано не зря: Что открывают двери ребятам лагеря!» Во всех общеобразовательных учреждениях распахнули свои двери пришкольные оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, в которых отдохнут и оздоровятся более 400 детей. Работать пришкольные лагеря будут в течение 21 дня, включая субботние и воскресные дни. Планы работы лагерей разработаны с учетом тематических смен и посвященны Году экологии, изучению русского языка, культуры и истории России, молодым интеллектуалам Сурского края . В течение смены ребята будут вовлечены в калейдоскоп различных событий. Каждый следующий день будет непохож на предыдущий и наполнен новыми впечатлениями, общением и встречами с интересными людьми.
«А все-таки на свете придумано не зря: Что открывают двери ребятам лагеря!»
Во всех общеобразовательных учреждениях распахнули свои двери пришкольные оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, в которых отдохнут и оздоровятся более 400 детей. Работать пришкольные лагеря будут в течение 21 дня, включая субботние и воскресные дни.
Планы работы лагерей разработаны с учетом тематических смен и посвященны Году экологии, изучению русского языка, культуры и истории России, молодым интеллектуалам Сурского края
. В течение смены ребята будут вовлечены в калейдоскоп различных событий. Каждый следующий день будет непохож на предыдущий и наполнен новыми впечатлениями, общением и встречами с интересными людьми.
Новость: Администрация Спасского района 02 июня 2017
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