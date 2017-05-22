Библиотекари МУК «Библиотечно-культурного центра Вадинского района» провели профилактическую акцию «Никотину в нашей жизни места НЕТ!» для жителей села.

Ежегодно сотрудники библиотеки проводят профилактическую акцию, приуроченную к Всемирному дню без табака. Курение это одна из самых распространенных вредных привычек, жертвами которой становятся миллионы людей по всему миру, которые находятся в зависимости от никотина. В этот день во многих странах проводятся мероприятия под девизом «акция отказа от курения». В этот день всем участникам акции были предложены памятки и буклеты «Здоровье или табак – сделай выбор?», «Время бросать курить», «Пассивное курение», призывающие отказаться от сигарет.

Цель мероприятия – донести до сознания людей, особенно, подростков, информацию о вреде никотина на здоровье человека, формирование негативного отношения к вредным привычкам.