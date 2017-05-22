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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Пятница, 02 июня 2017
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«Никотину в нашей жизни места НЕТ!»
Сегодня в Пензе
 

Библиотекари МУК «Библиотечно-культурного центра Вадинского района» провели профилактическую акцию «Никотину в нашей жизни места НЕТ!»  для жителей села.

Ежегодно сотрудники библиотеки проводят профилактическую акцию, приуроченную к Всемирному дню без табака. Курение это одна из самых распространенных вредных привычек, жертвами которой становятся миллионы людей по всему миру, которые находятся в зависимости от никотина. В этот день во многих странах проводятся мероприятия под девизом «акция отказа от курения». В этот день всем участникам акции были предложены памятки  и буклеты «Здоровье или табак – сделай выбор?», «Время бросать курить», «Пассивное курение», призывающие отказаться от сигарет.

Цель  мероприятия – донести до сознания людей, особенно, подростков, информацию о вреде никотина на здоровье человека, формирование негативного отношения к вредным привычкам.

Новость: Администрация Вадинского района 02 июня 2017
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