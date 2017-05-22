На что следует обратить внимание при покупке объекта недвижимости?

В первую очередь, необходимо, чтобы продавцом были представлены подлинники документов, на основании которых именно ему принадлежит объект недвижимости.

Покупателю следует обратить внимание на частую перепродажу объекта недвижимости. Если его продают по доверенности, то важно убедиться, что собственник действительно сам изъявляет такое желание.

Чтобы установить факт принадлежности объекта недвижимости продавцу, можно получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости.