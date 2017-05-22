|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Узнать о стадии готовности документов стало намного проще!
Сегодня в Пензе
|
После подачи запроса или заявления в Кадастровую палату по Пензенской области жители нередко задаются вопросом, как узнать стадию готовности поданных документов. Для этого необходимо зайти в раздел «Электронные услуги и сервисы» на сайте rosreestr.ru. Среди прочих необходимо выбрать услугу «Проверка состояния запроса online». Здесь указывается регистрационный номер заявления об осуществлении кадастрового учёта, либо запроса о предоставлении сведений государственного кадастра недвижимости, затем ввести текст с картинки, после чего станет доступна кнопка «Проверить», с помощью которой можно получить сведения о статусе заявления и стадии ее рассмотрения. С помощью данной услуги Вы можете узнать о нахождении документов в работе или о приостановлении кадастрового учёта, а также увидеть, что документы готовы, а это значит, что можно прийти в пункт приёма-выдачи документов в офисах Кадастровой палаты по Пензенской области или многофункциональных центрах.
После подачи запроса или заявления в Кадастровую палату по Пензенской области жители нередко задаются вопросом, как узнать стадию готовности поданных документов.
Для этого необходимо зайти в раздел «Электронные услуги и сервисы» на сайте rosreestr.ru. Среди прочих необходимо выбрать услугу «Проверка состояния запроса online». Здесь указывается регистрационный номер заявления об осуществлении кадастрового учёта, либо запроса о предоставлении сведений государственного кадастра недвижимости, затем ввести текст с картинки, после чего станет доступна кнопка «Проверить», с помощью которой можно получить сведения о статусе заявления и стадии ее рассмотрения.
С помощью данной услуги Вы можете узнать о нахождении документов в работе или о приостановлении кадастрового учёта, а также увидеть, что документы готовы, а это значит, что можно прийти в пункт приёма-выдачи документов в офисах Кадастровой палаты по Пензенской области или многофункциональных центрах.
Новость: Дмитрий Раткин 22 мая 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru