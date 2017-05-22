Узнать о стадии готовности документов стало намного проще!

После подачи запроса или заявления в Кадастровую палату по Пензенской области жители нередко задаются вопросом, как узнать стадию готовности поданных документов.

Для этого необходимо зайти в раздел «Электронные услуги и сервисы» на сайте rosreestr.ru. Среди прочих необходимо выбрать услугу «Проверка состояния запроса online». Здесь указывается регистрационный номер заявления об осуществлении кадастрового учёта, либо запроса о предоставлении сведений государственного кадастра недвижимости, затем ввести текст с картинки, после чего станет доступна кнопка «Проверить», с помощью которой можно получить сведения о статусе заявления и стадии ее рассмотрения.

С помощью данной услуги Вы можете узнать о нахождении документов в работе или о приостановлении кадастрового учёта, а также увидеть, что документы готовы, а это значит, что можно прийти в пункт приёма-выдачи документов в офисах Кадастровой палаты по Пензенской области или многофункциональных центрах.