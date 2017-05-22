Виктор Кувайцев исполнил мечту школьника

Свою первую поездку на велосипеде второклассник 30-й школы запомнит на всю оставшуюся жизнь. О таком подарке мальчик мечтал давно, но даже подумать не мог, что получит его из рук Главы администрации. Велосипед было решено опробовать на месте под бдительным контролем Виктора Кувайцева.

Подарок школьнику вручили в День защиты детей. Таким образом в администрации решили поощрить талантливого пензенца. Счастливый обладатель велосипеда представил Виктору Кувайцеву проект школы будущего, который смастерил сам из любимого конструктора.

«Школа важнейшая часть жизни для ребенка. Она значит для него не меньше, чем семья. У каждого человека есть свои мечты, я думаю, что нет людей, которые бы не мечтали. Воплощая свой проект в жизнь, я ставил перед собой цель – создать макет территории школы моей мечты», – рассказал учащийся 30-й школы.

Юный архитектор предусмотрел в школе бассейн, футбольное поле, лабораторию и даже теплицу. Мальчик говорит, что в будущем обязательно станет строителем.

«Жизнь обретает смысл, когда мы вкладываем в своих детей душу и сердце. Сейчас, на конкретном примере мы видим, что маленькие пензенцы растут патриотами своего города. Это очень ценно для нас», – подчеркнул Виктор Николаевич.

Глава исполнительной власти поблагодарил родителей за достойное воспитание сына, а также выразил уверенность в том, что школьник еще неоднократно прославит свой родной город.