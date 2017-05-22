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Открылась первая смена летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием школьников
Сегодня в Пензе
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С 01.06.2017г. открылась первая смена летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием школьников при образовательных учреждениях Башмаковского района на базе: МБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково - 80 детей Филиал МБОУСОШ № 2 р.п. Башмаково в с. Кандиевка - 15 детей МБОУСОШ с. Высокое - 20 детей Филиал МБОУСОШ с. Высокое в с. Шереметьево – 15 детей МБОУСОШ с. Липовка - 35 детей Филиал МБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково в с. Митрофаново - 20 детей МБОУСОШ с. Никульевка - 25 детей Филиал МБОУСОШ с. Соседка в с. Каменка – 15 детей МБОУСОШ с. Тимирязево - 25 детей С 1.06.2017г. работают оздоровительные площадки на базе: МБОУСОШ № 2 р. п. Башмаково, филиал МБОУСОШ с. Тимирязево в п. Новознаменский, МБОУСОШ с. Соседка, филиал МБОУСОШ с. Соседка в с. Соломинка, филиал МБОУСОШ № 1 р.п. Башмаково в с. Марат.
С 01.06.2017г. открылась первая смена летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием школьников при образовательных учреждениях Башмаковского района на базе:
МБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково - 80 детей
Филиал МБОУСОШ № 2 р.п. Башмаково в с. Кандиевка - 15 детей
МБОУСОШ с. Высокое - 20 детей
Филиал МБОУСОШ с. Высокое в с. Шереметьево – 15 детей
МБОУСОШ с. Липовка - 35 детей
Филиал МБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково в с. Митрофаново - 20 детей
МБОУСОШ с. Никульевка - 25 детей
Филиал МБОУСОШ с. Соседка в с. Каменка – 15 детей
МБОУСОШ с. Тимирязево - 25 детей
С 1.06.2017г. работают оздоровительные площадки на базе: МБОУСОШ № 2 р. п. Башмаково, филиал МБОУСОШ с. Тимирязево в п. Новознаменский, МБОУСОШ с. Соседка, филиал МБОУСОШ с. Соседка в с. Соломинка, филиал МБОУСОШ № 1 р.п. Башмаково в с. Марат.
Новость: Администрация Башмаковского района 02 июня 2017
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