С 01.06.2017г. открылась первая смена летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием школьников при образовательных учреждениях Башмаковского района на базе: МБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково - 80 детей Филиал МБОУСОШ № 2 р.п. Башмаково в с. Кандиевка - 15 детей МБОУСОШ с. Высокое - 20 детей Филиал МБОУСОШ с. Высокое в с. Шереметьево – 15 детей МБОУСОШ с. Липовка - 35 детей Филиал МБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково в с. Митрофаново - 20 детей МБОУСОШ с. Никульевка - 25 детей Филиал МБОУСОШ с. Соседка в с. Каменка – 15 детей МБОУСОШ с. Тимирязево - 25 детей С 1.06.2017г. работают оздоровительные площадки на базе: МБОУСОШ № 2 р. п. Башмаково, филиал МБОУСОШ с. Тимирязево в п. Новознаменский, МБОУСОШ с. Соседка, филиал МБОУСОШ с. Соседка в с. Соломинка, филиал МБОУСОШ № 1 р.п. Башмаково в с. Марат.

Новость: Администрация Башмаковского района 02 июня 2017