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На площади Ленина состоялась акция «Займись спортом! Стань первым!
Сегодня в Пензе
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Проведение акции приурочено к Международному дню защиты детей, началу летней спортивно-оздоровительной кампании и проводится в целях приобщения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни, популяризации летних видов спорта. Со словами приветствия к участникам мероприятия обратилась заместитель главы администрации Нижнеломовского района Валентина Акмашева. Она пожелала участникам здоровья, бодрости духа и хорошего настроения. Начальник отдела по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Нижнеломовского района Сергей Ситников поздравил ребят со спортивным праздником, началом летних каникул и в торжественной обстановке вручил классификационные книжки - 1 спортивный разряд по лыжным гонкам Диане Шакурской и двум кандидатам в мастера спорта (КМС) Дмитрию Курлыкину и Михаилу Шишкину. В мероприятии приняли участие воспитанники дошкольных образовательных учреждений, детско-юношеской спортивной школы. В программе проведения акции была массовая зарядка, показательные выступления воспитанников детско-юношеской спортивной школы по видам спорта — гиревой, футбол, самбо, бокс, лыжероллеры.
Проведение акции приурочено к Международному дню защиты детей, началу летней спортивно-оздоровительной кампании и проводится в целях приобщения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни, популяризации летних видов спорта.
Со словами приветствия к участникам мероприятия обратилась заместитель главы администрации Нижнеломовского района Валентина Акмашева. Она пожелала участникам здоровья, бодрости духа и хорошего настроения.
Начальник отдела по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Нижнеломовского района Сергей Ситников поздравил ребят со спортивным праздником, началом летних каникул и в торжественной обстановке вручил классификационные книжки - 1 спортивный разряд по лыжным гонкам Диане Шакурской и двум кандидатам в мастера спорта (КМС) Дмитрию Курлыкину и Михаилу Шишкину.
В мероприятии приняли участие воспитанники дошкольных образовательных учреждений, детско-юношеской спортивной школы. В программе проведения акции была массовая зарядка, показательные выступления воспитанников детско-юношеской спортивной школы по видам спорта — гиревой, футбол, самбо, бокс, лыжероллеры.
Новость: Администрация Нижнеломовского района 02 июня 2017
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