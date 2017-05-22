На площади Ленина состоялась акция «Займись спортом! Стань первым!

Проведение акции приурочено к Международному дню защиты детей, началу летней спортивно-оздоровительной кампании и проводится в целях приобщения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни, популяризации летних видов спорта.

Со словами приветствия к участникам мероприятия обратилась заместитель главы администрации Нижнеломовского района Валентина Акмашева. Она пожелала участникам здоровья, бодрости духа и хорошего настроения.

Начальник отдела по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Нижнеломовского района Сергей Ситников поздравил ребят со спортивным праздником, началом летних каникул и в торжественной обстановке вручил классификационные книжки - 1 спортивный разряд по лыжным гонкам Диане Шакурской и двум кандидатам в мастера спорта (КМС) Дмитрию Курлыкину и Михаилу Шишкину.

В мероприятии приняли участие воспитанники дошкольных образовательных учреждений, детско-юношеской спортивной школы. В программе проведения акции была массовая зарядка, показательные выступления воспитанников детско-юношеской спортивной школы по видам спорта — гиревой, футбол, самбо, бокс, лыжероллеры.