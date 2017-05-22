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Представители Пензенской области приглашаются к участию в международном транспортном семинаре
Сегодня в Пензе
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Представители организаций, отвественных за обеспечение транспортного развития муниципальных районов, городских округов и поселений Пензенской области, а также представители автотраснпортных предприятий, студенты, магистранты приглашаются к участию в международном семинаре по устойчивому городскому транспорту. Мероприятие пройде 23 июня текущего года в Москве (Ленинградский пр-кт, 64). В рамках каждого заседания предусмотрено проведение нескольких лекций с участием ведущих зарубежных и отечественных ученых и экспертов с последующим обсуждением рассматриваемых вопросов. Продолжительность лекции 1-1,5 часа. Участие в семинаре бесплатное. По всем вопросам необходимо обращаться в Оргкомитет по тел. +7 499 1550828, факс +7 499 1550729. Электронная почта ite@ecology.madi.ru (Трофименко Юрий Васильевич), shelvlad@gmail.com (Шашина Елена Владимировна). Сайт: www.eco-madi.ru. Онлайн-регистрация участников семинара осуществляется по ссылке: https://goo.gl/forms/e6s9J8gnXRYRo1T03 Семинар организован Московским автомобильно-дорожным государственным техническим университетом (МАДИ) совместно с проектом Программы развития ООН / Глобального экологического фонда - Минтранса России «Сокращение выбросов парниковых газов от автомобильного транспорта в городах России».
Представители организаций, отвественных за обеспечение транспортного развития муниципальных районов, городских округов и поселений Пензенской области, а также представители автотраснпортных предприятий, студенты, магистранты приглашаются к участию в международном семинаре по устойчивому городскому транспорту. Мероприятие пройде 23 июня текущего года в Москве (Ленинградский пр-кт, 64).
В рамках каждого заседания предусмотрено проведение нескольких лекций с участием ведущих зарубежных и отечественных ученых и экспертов с последующим обсуждением рассматриваемых вопросов. Продолжительность лекции 1-1,5 часа.
Участие в семинаре бесплатное. По всем вопросам необходимо обращаться в Оргкомитет по тел. +7 499 1550828, факс +7 499 1550729. Электронная почта ite@ecology.madi.ru (Трофименко Юрий Васильевич), shelvlad@gmail.com (Шашина Елена Владимировна). Сайт: www.eco-madi.ru.
Онлайн-регистрация участников семинара осуществляется по ссылке: https://goo.gl/forms/e6s9J8gnXRYRo1T03
Семинар организован Московским автомобильно-дорожным государственным техническим университетом (МАДИ) совместно с проектом Программы развития ООН / Глобального экологического фонда - Минтранса России «Сокращение выбросов парниковых газов от автомобильного транспорта в городах России».
Новость: Министерство промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области 02 июня 2017
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