Представители Пензенской области приглашаются к участию в международном транспортном семинаре

Представители организаций, отвественных за обеспечение транспортного развития муниципальных районов, городских округов и поселений Пензенской области, а также представители автотраснпортных предприятий, студенты, магистранты приглашаются к участию в международном семинаре по устойчивому городскому транспорту. Мероприятие пройде 23 июня текущего года в Москве (Ленинградский пр-кт, 64).

В рамках каждого заседания предусмотрено проведение нескольких лекций с участием ведущих зарубежных и отечественных ученых и экспертов с последующим обсуждением рассматриваемых вопросов. Продолжительность лекции 1-1,5 часа.

Участие в семинаре бесплатное. По всем вопросам необходимо обращаться в Оргкомитет по тел. +7 499 1550828, факс +7 499 1550729. Электронная почта ite@ecology.madi.ru (Трофименко Юрий Васильевич), shelvlad@gmail.com (Шашина Елена Владимировна). Сайт: www.eco-madi.ru.

Онлайн-регистрация участников семинара осуществляется по ссылке: https://goo.gl/forms/e6s9J8gnXRYRo1T03

Семинар организован Московским автомобильно-дорожным государственным техническим университетом (МАДИ) совместно с проектом Программы развития ООН / Глобального экологического фонда - Минтранса России «Сокращение выбросов парниковых газов от автомобильного транспорта в городах России».