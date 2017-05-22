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Леонид Левин встретился с членами молодежного парламента
Сегодня в Пензе
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В рамках трехдневного визита в Пензу депутат Государственной Думы Леонид Левин провел встречу с молодыми лидерами. Разговор в Законодательном Собрании начали с подведения итогов работы молодежного парламента. Его активными членами было разработано два десятка законопроектов, некоторые из них в итоге были приняты депутатским корпусом. Леонид Левин выразил надежду, что в будущем молодые активисты прославят свой Пензенский край.
«В Пензенской области есть не просто молодые ребята, которые хотят расти, развиваться и добиваться успехов, но и будущая смена политической элиты. Придет время, и уже они будут влиять на политику в регионе», – подчеркнул депутат Госдумы РФ.
Один из вопросов молодых лидеров, обращенный к депутату, был о непосредственных качествах успешного политика. В числе главных Леонид Левин выделил коммуникабельность, хорошие амбиции и терпение.
«Первое ключевое качество для любого человека – это коммуникабельность. От того, насколько хорошо вы можете формулировать свои мысли и передавать их в разной среде по-разному, разговаривать с людьми на их языке, зависит ваш успех», – ответил депутат.
В рамках заседания молодые люди рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются в своей работе, и инициативах, которые намерены предложить на рассмотрение депутатов Законодательного Собрания.
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