В Пензе появится памятник матери!

Выбрать из двадцати работ одну — задача непростая, но таковы условия конкурса на лучший проект памятника матери, который появится в Пензе, возможно, уже в этом году. С такой инициативой выступил Губернатор Иван Белозерцев, и вот конкурсная комиссия провела первый отборочный этап. В региональном отделении «Союза художников России» выбирали три претендента на право олицетворять материнство в скульптуре.

«Мы не пытаемся как-то дублировать или копировать другие регионы. Мы хотим, чтобы в Пензе появилось что-то своё, уникальное. И я рад, что здесь представлены работы именно наших — пензенских — художников, которые по-своему видят этот образ», — подчеркнул Глава Администрации г. Пензы, Виктор Кувайцев.

Выбирать предстоит и место, где памятник будет установлен. Пока рассматривают четыре варианта.

«Это аллея на улице Славы, Фонтанная площадь, территория рядом со Спасским Кафедральным собором и площадь «Юбилейная». Все художники сами выбирали то место, где они видят свою композицию», — пояснил заместитель Председателя Правительства Пензенской области, Олег Ягов.

Окончательно определиться с проектом памятника и местом, где его установят, планируют до 13 июля.