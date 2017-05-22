1 июня праздник отмечают не только дети, но и все, кто стоит на защите их прав. Депутат Государственной Думы, Леонид Левин, встретился с Уполномоченным по правам ребёнка в Пензенской области. Он поблагодарил Елену Столярову за активную работу по реализации федеральных программ, направленных на защиту интересов материнства и детства: «Я знаю, что в Пензенской области этому направлению уделяется большое внимание. Вы на многое открываете нам глаза, поднимаете серьёзные проблемы перед обществом и властью, благодаря чему многие вопросы удаётся решать эффективнее».

Елена Столярова рассказала депутату об уже проделанной работе в рамках Национальной стратегии действий в интересах детей и тех задачах, которые только предстоит решать: «Особого внимания требует система дополнительного образования. Возможно, нужна федеральная программа по софинансированию учебных учреждений дополнительного образования. Например, музыкальные школы нуждаются в обновлении инструментов. Многие семьи не могут позволить купить ребёнку дорогостоящий инструмент, а в музыкальной школе они давно пришли в негодность».

Леонид Левин пообещал, что все высказанные предложения будут рассмотрены в Государственной Думе. Защита интересов семьи и детей — приоритетная задача власти.