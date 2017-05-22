Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Пятница, 02 июня 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
На каникулы-здоровыми
Сегодня в Пензе
 
Смотреть видео

Пойти на каникулы здоровыми, такими должны уйти дети из школы, так считает администрация Первомайского района. После тяжёлого учебного года занятия спортом будут, как никогда кстати. В школе №75 города Пензы состоялась ежегодная областная акция «Займись спортом! Стань первым!».

«Здесь присутствуют все школы Первомайского района, также в рамках сегодняшнего праздника мы торжественно вручим золотые знаки ГТО жителем нашего района, которые успешно сдали нормативы»,-рассказала главный специалист комитета по физической культуре и спорта молодёжной политики города Пензы, Оксана Гришанова.

Но значки ГТО получили не дети, а взрослые, кто наиболее успешно справился со всеми нормативами.

Дети тоже не остались без подарков. От депутатов Пензенской городской думы в рамках акции «Подари детям мяч», каждая из присутствующих школ получила спортивный инвентарь.

«Впереди 3 летних месяца каникул, и я Вам хочу пожелать, чтобы Вы обязательно за эти дни набрались здоровья, новых сил, чтобы 1 сентября прийти на праздничную линейку для новых учебных свершений»,-добавил первый заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области, Владимир Жучков.

После торжественного открытия акции «Займись спортом! Стань первым!» состоялся турнир по футболу и волейболу.

Новость: Валерия Митякина 02 июня 2017
2017-06-02
Лучший наладчик станков с ЧПУ
 В региональном Минпроме обсудили проведение конкурса
 
2017-06-02
Иван Белозерцев принял участие в пленарном заседании ПМЭФ – 2017
 Мероприятие стало кульминацией Петербургского международного экономического форума
 
2017-06-02
Вековой юбилей
Ботаническому саду им. И.И. Спрыгина исполнилось 100 лет
 
2017-06-02
Жизнь детей превыше всего!
В областном парламенте обсудили вопросы обеспечения информационной безопасности подростков
 
2017-06-02
В Пензе продолжается ремонт дорог
Новое дорожное полотно на улице Мира появится до конца июня
 
2017-06-02
Деревенский детектив
Задержаны подозреваемые в воровстве денег у пожилых сельчан
 
2017-06-02
На каникулы-здоровыми
В Пензе состоялась акция «Займись спортом! Стань первым!»
 
2017-06-02
Пенза — на защите детства!
Леонид Левин высоко оценил работу аппарата Уполномоченного по правам ребёнка
 
2017-06-02
В Пензе появится памятник матери!
В Союзе художников прошёл первый конкурсный этап по отбору проекта
 
2017-06-02
Леонид Левин встретился с членами молодежного парламента
Депутат Госдумы РФ рассказал молодым лидерам о секретах успеха в политике
 
2017-06-02
Представители Пензенской области приглашаются к участию в международном транспортном семинаре
 Семинар организован Московским автомобильно-дорожным государственным техническим университетом (МАДИ)
 
2017-06-02
На площади Ленина состоялась акция «Займись спортом! Стань первым!
 Со словами приветствия к участникам мероприятия обратилась заместитель главы администрации Нижнеломовского района Валентина Акмашева
 
2017-06-02
Открылась первая смена летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием школьников
 При образовательных учреждениях Башмаковского района
 
2017-06-02
Виктор Кувайцев исполнил мечту школьника
Учащемуся 30-й школы подарили велосипед
 
2017-05-22
Узнать о стадии готовности документов стало намного проще!
 Кадастровая палата сообщает
 

Новости партнеров
 
На сайте: 39ч. ??????.???????
 
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru