Пойти на каникулы здоровыми, такими должны уйти дети из школы, так считает администрация Первомайского района. После тяжёлого учебного года занятия спортом будут, как никогда кстати. В школе №75 города Пензы состоялась ежегодная областная акция «Займись спортом! Стань первым!».

«Здесь присутствуют все школы Первомайского района, также в рамках сегодняшнего праздника мы торжественно вручим золотые знаки ГТО жителем нашего района, которые успешно сдали нормативы»,-рассказала главный специалист комитета по физической культуре и спорта молодёжной политики города Пензы, Оксана Гришанова.

Но значки ГТО получили не дети, а взрослые, кто наиболее успешно справился со всеми нормативами.

Дети тоже не остались без подарков. От депутатов Пензенской городской думы в рамках акции «Подари детям мяч», каждая из присутствующих школ получила спортивный инвентарь.

«Впереди 3 летних месяца каникул, и я Вам хочу пожелать, чтобы Вы обязательно за эти дни набрались здоровья, новых сил, чтобы 1 сентября прийти на праздничную линейку для новых учебных свершений»,-добавил первый заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области, Владимир Жучков.

После торжественного открытия акции «Займись спортом! Стань первым!» состоялся турнир по футболу и волейболу.