|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
На каникулы-здоровыми
Сегодня в Пензе
|
Смотреть видео
Пойти на каникулы здоровыми, такими должны уйти дети из школы, так считает администрация Первомайского района. После тяжёлого учебного года занятия спортом будут, как никогда кстати. В школе №75 города Пензы состоялась ежегодная областная акция «Займись спортом! Стань первым!».
«Здесь присутствуют все школы Первомайского района, также в рамках сегодняшнего праздника мы торжественно вручим золотые знаки ГТО жителем нашего района, которые успешно сдали нормативы»,-рассказала главный специалист комитета по физической культуре и спорта молодёжной политики города Пензы, Оксана Гришанова.
Но значки ГТО получили не дети, а взрослые, кто наиболее успешно справился со всеми нормативами.
Дети тоже не остались без подарков. От депутатов Пензенской городской думы в рамках акции «Подари детям мяч», каждая из присутствующих школ получила спортивный инвентарь.
«Впереди 3 летних месяца каникул, и я Вам хочу пожелать, чтобы Вы обязательно за эти дни набрались здоровья, новых сил, чтобы 1 сентября прийти на праздничную линейку для новых учебных свершений»,-добавил первый заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области, Владимир Жучков.
После торжественного открытия акции «Займись спортом! Стань первым!» состоялся турнир по футболу и волейболу.
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru