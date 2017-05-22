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 Пятница, 02 июня 2017
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Деревенский детектив
Сегодня в Пензе
 
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Времена, когда двери в деревнях не запирали, миновали давно. Сельчане на собственном опыте убедились, что не каждый гость входит в избу с добром. Но продолжают попадаться на уловки мошенников. Особенно – престарелые жители. Незнакомки в пятистенку пожилой четы села Кирилловка зашли как к себе.  

 «Хозяева выпроводили их. А затем вернулись домой и пересчитали свои сбережения, которые хранились в чугунном горшке под печью. Убедились в их целостности, после чего вышли на улицу. Через некоторое время, вернувшись домой, пожилые люди обнаружили, что из хранилища исчезли 49 тысяч рублей»,-подчеркнула начальник ОИ и ОС УМВД России по Пензенской области, Ольга Евдокимова.

Тем временем, незваных гостей и след простыл. Но через некоторое время дамы навестили соседнюю Сядемку. Здесь им приглянулось жилище одинокой бабушки. Пока одна из визитерш отвлекала старушку разговором, другая проводила обыск.                                  

 «И вот прямо тут кровать возле этой печечки, возле этой лавочки стоит. Я загнула этот ящичек, где у нее шмотки лежат. И я обратила внимание, что там пакет лежит. Я его взяла, поглядела – и там 21 тысяча. – А что за пакет? – Обычный, полиэтиленовый, прозрачный»,-рассказала подозреваемая.

Полицию вызвали соседи потерпевших. По ориентировке подозрительную машину остановили в соседнем районе. Пассажиры легковушки оказались искомыми любительницами чужой наличности. На допросе подельница решила взять вину на себя.

«Злоумышленница утверждала, что преступления совершала одна. И ее знакомые к этому были непричастны. По фактам краж следственным отделением по Земетченскому району возбуждено уголовное дело»,- добавила начальник ОИ и ОС УМВД России по Пензенской области, Ольга Евдокимова.

Если вина подозреваемых будет доказана, за решеткой они могут провести до шести лет.

Новость: Валерий Марков, Съемки пресс-службы УМВД России по Пензенской области 02 июня 2017
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