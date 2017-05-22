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В Пензе продолжается ремонт дорог
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Один километр семьсот метров — такова протяжённость нового дорожного полотна, которое появится на улице Мира до конца июня. Часть работ уже выполнена.
«Восстанавливаем покрытие, устанавливаем ливневые решётки и обеспечиваем сток воды. Методом фрезерования снимаем верхний разрушенный слой асфальта, далее кладём выравнивающий слой, а в завершении — щебёночно-мастичный асфальтобетон», — пояснил мастер-дорожник, Алексей Подтяжкин.
Рабочая бригада трудится весь световой день. 14 человек укладывают бордюрный камень, 16 — выполняют другие виды работ.
«Уже пройдено более километра. Это по бордюру. Фрезерован весь участок. На следующей неделе приступим к выравнивающему слою», — отметил Алексей Подтяжкин.
Подрядчик даёт гарантию на 5 лет.
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