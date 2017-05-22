В Пензе продолжается ремонт дорог

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Один километр семьсот метров — такова протяжённость нового дорожного полотна, которое появится на улице Мира до конца июня. Часть работ уже выполнена. «Восстанавливаем покрытие, устанавливаем ливневые решётки и обеспечиваем сток воды. Методом фрезерования снимаем верхний разрушенный слой асфальта, далее кладём выравнивающий слой, а в завершении — щебёночно-мастичный асфальтобетон», — пояснил мастер-дорожник, Алексей Подтяжкин. Рабочая бригада трудится весь световой день. 14 человек укладывают бордюрный камень, 16 — выполняют другие виды работ. «Уже пройдено более километра. Это по бордюру. Фрезерован весь участок. На следующей неделе приступим к выравнивающему слою», — отметил Алексей Подтяжкин. Подрядчик даёт гарантию на 5 лет. Новость: Екатерина Сорокина 02 июня 2017