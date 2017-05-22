Жизнь детей превыше всего!

Общение в виртуальном мире стало неотъемлемой частью жизни сегодняшних подростков. В Законодательном Собрании региона обсудили вопросы обеспечения информационной безопасности детей во всемирной паутине.

«Сегодня через Интернет идёт активная работа, которая негативно сказывается на нашем подрастающем поколении. Идёт пропаганда наркотиков, насилия, которое приводит к трагическим последствиям, суицидам. У нас такие факты, к сожалению, уже есть», - говорит Валерий Лидин, Председатель Законодательного Собрания Пензенской области.

По информации Следственного комитета, за последние 3 года суициды совершило более 2 тысяч российских подростков. Правоохранительные органы считают, что это связано в том числе с активизацией групп «смерти» в социальных сетях.

«Если раньше суицидальные группы открыто распространялись в соцсетях, то сейчас их контент распространяется по недоступным для простого мониторинга каналам. Через личные сообщения, мессенджеры, закрытые группы, которые даже те, кто занимается профессиональным мониторингом подобных групп, им крайне сложно подобраться», - подчеркнул Леонид Левин, Председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

На прошлой неделе Государственная Дума в 3 чтении приняла законопроекты, которые смогут изменить сложившуюся ситуацию.

«Введен расширенный состав преступления за доведение до самоубийства — срок до 6 лет, вводится новый состав преступления за склонение к совершению самоубийства и его содействию — до 3 лет лишения свободы», - рассказывает Леонид Левин, Председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Кроме того, в новом законопроекте даны особые полномочия Роскомнадзору. Федеральный орган исполнительной власти теперь обязан информировать органы внутренних дел о фактах запрещенной информации по признакам уголовно наказуемых деяний.