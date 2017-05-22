Пензенский ботанический сад — один из старейших в стране. Ровно 100 лет назад, в 1917-ом его создали по инициативе ученого-ботаника Ивана Спрыгина. На вековой юбилей ботанического сада пришли студенты и преподаватели Пензенского государственного университета. Здесь работники дендрария рассказали, чем сегодня может гордиться Пензенский ботанический сад.

«У нас сейчас самый большой объем коллекции за все годы существования ботанического сада — 2 тысячи наименований растений. Мы начали развиваться в ногу со временем, с системой ботанических всего мира. Уже 10 лет как мы делаем экспозиции. Это наиболее зрелищный атрибут ботанического сада, коллекционные растения тоже находятся там», -говорит Марина Ростовцева, директор ботанического сада им. И.И. Спрыгина.

Каждый год работники сада стараются привнести что-то новое, интересное. Например, появилась экспозиция суккулентов, Японский сад, чайный домик. Также в этом году планируется открытие детской ботанической площадки, где дети смогут в игровой форме знакомится с растениями и разными природными материалами.