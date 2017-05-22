На пленарном заседании форума выступил Президент РФ Владимир Путин.

В обсуждении различных аспектов мировой экономики участвовали Премьер-министр Индии Нарендра Моди, Федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн и Президент Молдавии Игорь Додон.

Глава российского государства отметил, что экономика РФ вступает в новую фазу роста, формируется основа для её будущего развития.

«Сегодня складывается ситуация, когда рост инвестиций превышает рост ВВП. Нужно поддержать, ускорить все эти позитивные тенденции, чтобы уже на рубеже 2019–2020 годов выйти на опережающие темпы экономического роста выше мировых», – подчеркнул Владимир Путин.

Он акцентировал внимание на том, что особое значение в этой связи приобретает повышение инвестиционной активности, снятие административных барьеров, оптимизация контрольно-надзорных процедур и функций.

«Важно, что в формирование открытой и благоприятной деловой среды уже предметно включились наши регионы», – добавил Президент РФ.

Кроме того, в своем выступлении глава государства затронул темы участия России в решении глобальных проблем, подготовки кадров для российской экономики, внедрение цифровых технологий во все сферы жизни и ряд других первоочередных задач.

«Мы хорошо понимаем, насколько важна задача создания комфортного климата для бизнеса. Если предпринимателю неудобно работать в регионе, если его проблемы не находят решения, если затягиваются сроки согласования документов и т.д. он не будет развиваться, уйдет « в тень» или вообще перенесет бизнес в другой субъект федерации, чего мы себе позволить не можем. Власть должна быть открыта для общения с бизнесом, должна вести с ним партнерский диалог, создавать для него благоприятные условия», - прокомментировал Иван Белозерцев.