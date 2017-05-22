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Лучший наладчик станков с ЧПУ
Сегодня в Пензе
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В Минпроме Пензенской области состоялось заседание конкурсной комиссии по проведению конкурса "Лучший наладчик станков с ЧПУ". Заседание прошло под председательством Министра промышленности региона Михаила Торгашина, с участием Замминистра – начальника Управления промышленности Минпрома Пензенской области Михаила Антонова, представителей промышленных предприятий и вузов региона. В рамках совещания рассмотрены вопросы о разработке практического задания, методики оценки работ участников конкурса
В Минпроме Пензенской области состоялось заседание конкурсной комиссии по проведению конкурса "Лучший наладчик станков с ЧПУ".
Заседание прошло под председательством Министра промышленности региона Михаила Торгашина, с участием Замминистра – начальника Управления промышленности Минпрома Пензенской области Михаила Антонова, представителей промышленных предприятий и вузов региона.
В рамках совещания рассмотрены вопросы о разработке практического задания, методики оценки работ участников конкурса
Новость: Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области 02 июня 2017
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