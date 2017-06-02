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«Преемственность донорских поколений – основа процветания Губернии»
Сегодня в Пензе
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«Преемственность донорских поколений – основа процветания Губернии»- под таким девизом работает Служба крови Пензенской области в 2017 году. «Для осознания важности донорства крови и его компонентов во взрослом возрасте, начинать работу по пропаганде здорового образа жизни и донорства крови необходимо со школьных коллективов», - говорит главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова. Проект «Я бы в доноры пошел, пусть меня научат!» работает в области уже несколько лет, в рамках которого, проводятся различные мероприятия с подрастающим поколением. Коллектив гимназистов Лингвистической гимназии № 6 неоднократно были сами гостями Центра крови и приглашали его сотрудников для участия в школьных праздниках. Отмечать День защиты детей и открытие летнего лагерного сезона в стенах Гимназии стало уже доброй традицией. Юные гимназисты приняли участие в конкурсе рисунков, посвященных донорству крови, получив в подарок сувениры с символикой донорства.
«Преемственность донорских поколений – основа процветания Губернии»- под таким девизом работает Служба крови Пензенской области в 2017 году.
«Для осознания важности донорства крови и его компонентов во взрослом возрасте, начинать работу по пропаганде здорового образа жизни и донорства крови необходимо со школьных коллективов», - говорит главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова.
Проект «Я бы в доноры пошел, пусть меня научат!» работает в области уже несколько лет, в рамках которого, проводятся различные мероприятия с подрастающим поколением.
Коллектив гимназистов Лингвистической гимназии № 6 неоднократно были сами гостями Центра крови и приглашали его сотрудников для участия в школьных праздниках. Отмечать День защиты детей и открытие летнего лагерного сезона в стенах Гимназии стало уже доброй традицией.
Юные гимназисты приняли участие в конкурсе рисунков, посвященных донорству крови, получив в подарок сувениры с символикой донорства.
Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области 02 июня 2017
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