«Преемственность донорских поколений – основа процветания Губернии»- под таким девизом работает Служба крови Пензенской области в 2017 году.

«Для осознания важности донорства крови и его компонентов во взрослом возрасте, начинать работу по пропаганде здорового образа жизни и донорства крови необходимо со школьных коллективов», - говорит главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова.

Проект «Я бы в доноры пошел, пусть меня научат!» работает в области уже несколько лет, в рамках которого, проводятся различные мероприятия с подрастающим поколением.

Коллектив гимназистов Лингвистической гимназии № 6 неоднократно были сами гостями Центра крови и приглашали его сотрудников для участия в школьных праздниках. Отмечать День защиты детей и открытие летнего лагерного сезона в стенах Гимназии стало уже доброй традицией.

Юные гимназисты приняли участие в конкурсе рисунков, посвященных донорству крови, получив в подарок сувениры с символикой донорства.