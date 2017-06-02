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Пензенская область вошла в ТОП-3 по наполнению портала «Работа в России»
Сегодня в Пензе
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Федеральной службой по труду и занятости проведена оценка деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения, по наполнению информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России» за I квартал 2017 года. По результатам работы Пензенская область заняла 2-e место среди 85 регионов России. В рейтинге востребованности государственных услуг в сфере занятости населения среди работодателей регион занимает 6-e место. Наиболее востребованными на предприятиях и в организациях области остаются профессии: швея, водитель, токарь, слесарь, машинисты различных видов техники, инженер, врач, медсестра.
Федеральной службой по труду и занятости проведена оценка деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения, по наполнению информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России» за I квартал 2017 года.
По результатам работы Пензенская область заняла 2-e место среди 85 регионов России.
В рейтинге востребованности государственных услуг в сфере занятости населения среди работодателей регион занимает 6-e место.
Наиболее востребованными на предприятиях и в организациях области остаются профессии: швея, водитель, токарь, слесарь, машинисты различных видов техники, инженер, врач, медсестра.
Новость: Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области 02 июня 2017
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