Пензенская область вошла в ТОП-3 по наполнению портала «Работа в России»

Федеральной службой по труду и занятости проведена оценка деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения, по наполнению информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России» за I квартал 2017 года.

По результатам работы Пензенская область заняла 2-e место среди 85 регионов России.

В рейтинге востребованности государственных услуг в сфере занятости населения среди работодателей регион занимает 6-e место.

Наиболее востребованными на предприятиях и в организациях области остаются профессии: швея, водитель, токарь, слесарь, машинисты различных видов техники, инженер, врач, медсестра.