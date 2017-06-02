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Андрей Бурлаков вручил автомобили «Лада-213100» начальникам районных станций по борьбе с болезнями животных
Сегодня в Пензе
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В рамках Государственной программы Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014 - 2020 годы» для обеспечения работы подведомственных учреждений Управления ветеринарии Пензенской области закуплено 10 автомобилей. Временно исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Пензенской области Андрей Бурлаков вручил автомобили «Лада-213100» начальникам районных станций по борьбе с болезнями животных. «Сегодня мы торжественно вручаем новые автомобили. Уверен, что это сделает работу ветеринарной службы для сотрудников более комфортной и облегчит условия труда», - отметил врио зампреда Андрей Бурлаков. Врио зампреда поздравил представителей районных ветстанций и пожелал успехов в работе. Начальник областного Управления ветеринарии Михаил Максимов вручил документы на автомобили и поздравил подведомственные учреждения.
В рамках Государственной программы Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014 - 2020 годы» для обеспечения работы подведомственных учреждений Управления ветеринарии Пензенской области закуплено 10 автомобилей.
Временно исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Пензенской области Андрей Бурлаков вручил автомобили «Лада-213100» начальникам районных станций по борьбе с болезнями животных.
«Сегодня мы торжественно вручаем новые автомобили. Уверен, что это сделает работу ветеринарной службы для сотрудников более комфортной и облегчит условия труда», - отметил врио зампреда Андрей Бурлаков.
Врио зампреда поздравил представителей районных ветстанций и пожелал успехов в работе. Начальник областного Управления ветеринарии Михаил Максимов вручил документы на автомобили и поздравил подведомственные учреждения.
Новость: Правительство Пензенской области 02 июня 2017
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