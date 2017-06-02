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Взрослых и детей приглашают сдать необходимые анализы в следующие выходные
Сегодня в Пензе
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В медицинских организациях Пензенской области будут проводиться лабораторные исследования, в рамках которых жители региона смогут сдать необходимые анализы. Для взрослых пациентов лаборатории будут открыты на базе всех 14 поликлиник «ГБУЗ «Городская поликлиника» с 08.00 до 10.00. Детское население приглашается в поликлинику № 6 «ГБУЗ «Городская детская поликлиника» (г. Пенза, 1пр. Рахманинова, 12 ) с 08.00 до 10.00. Лабораторные исследования в районах области будут осуществляться во всех поликлиниках участковых, районных и межрайонных больниц. Также, в этот день, в лечебных учреждениях региона состоится прием врачами сразу трех специальностей. Взрослое население может обратиться к врачам - неврологам, оториноларингологам и терапевтам. Прием маленьких пациентов будут осуществлять неврологи и оториноларингологи. Приглашаем всех желающих!
В медицинских организациях Пензенской области будут проводиться лабораторные исследования, в рамках которых жители региона смогут сдать необходимые анализы.
Для взрослых пациентов лаборатории будут открыты на базе всех 14 поликлиник «ГБУЗ «Городская поликлиника» с 08.00 до 10.00.
Детское население приглашается в поликлинику № 6 «ГБУЗ «Городская детская поликлиника» (г. Пенза, 1пр. Рахманинова, 12 ) с 08.00 до 10.00.
Лабораторные исследования в районах области будут осуществляться во всех поликлиниках участковых, районных и межрайонных больниц.
Также, в этот день, в лечебных учреждениях региона состоится прием врачами сразу трех специальностей.
Взрослое население может обратиться к врачам - неврологам, оториноларингологам и терапевтам. Прием маленьких пациентов будут осуществлять неврологи и оториноларингологи.
Приглашаем всех желающих!
Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области 02 июня 2017
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