Взрослых и детей приглашают сдать необходимые анализы в следующие выходные

В медицинских организациях Пензенской области будут проводиться лабораторные исследования, в рамках которых жители региона смогут сдать необходимые анализы.

Для взрослых пациентов лаборатории будут открыты на базе всех 14 поликлиник «ГБУЗ «Городская поликлиника» с 08.00 до 10.00.

Детское население приглашается в поликлинику № 6 «ГБУЗ «Городская детская поликлиника» (г. Пенза, 1пр. Рахманинова, 12 ) с 08.00 до 10.00.

Лабораторные исследования в районах области будут осуществляться во всех поликлиниках участковых, районных и межрайонных больниц.

Также, в этот день, в лечебных учреждениях региона состоится прием врачами сразу трех специальностей.

Взрослое население может обратиться к врачам - неврологам, оториноларингологам и терапевтам. Прием маленьких пациентов будут осуществлять неврологи и оториноларингологи.

Приглашаем всех желающих!