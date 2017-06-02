4 июня 2017 года в 20.50 делегация Пензенской области в количестве 9 человек отправится в Китайскую Народную Республику для участия в Российско-Китайском молодежном форуме.

Российско-Китайский молодежный форум проводится в рамках сотрудничества регионов Приволжского Федерального округа Российской Федерации и Верхнего, Среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики.

Впервые форум был проведен в 2014 году в рамках Молодежного форума ПФО «iВолга» в Самарской области. В 2015 году пензенская молодежная делегация в составе делегации Приволжского федерального округа с ответным визитом посетила провинцию Сычуань.

В 2017 году форум пройдет в период с 6 по 17 июня в г. Хэфэй провинции Аньхой. В программу форума войдут образовательные и культурные мероприятия, знакомство с работой университетов провинции Аньхой и т.д.