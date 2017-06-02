В Пензенской области на благоустройство территорий направят более 314 миллионов рублей

Проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в Пензенской области под контролем Губернатора Ивана Белозерцева, который возглавил межведомственную комиссию по обеспечению реализации государственных и муниципальных программ формирования комфортной городской среды.

В программу включены все этапы благоустройства - от установки урн до оборудования парковок и озеленения. Важное условие реализации инициативы - участие граждан в принятии решений по отбору приоритетных объектов для благоустройства.

Для реализации данных мероприятий Правительством Пензенской области заключены соответствующие соглашения с Минстроем РФ о предоставлении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджету Пензенской области на поддержку государственных и муниципальных программ.

На реализацию государственных и муниципальных программ формирования комфортной городской среды предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 306,4 млн. руб., в том числе средств бюджета Пензенской области 33,7 млн. рублей. На благоустройство мест массового отдыха населения (городской парк г. Кузнецка) предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 7,7 млн. руб., в том числе средств бюджета Пензенской области 0,6 млн. рублей и 1,5 млн. из бюджета города Кузнецка.

Распределение средств, полученных бюджетом Пензенской области в 2017 году в качестве субсидии из федерального бюджета, осуществляется следующим образом:

- не менее двух третьих объема средств подлежит направлению на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий;

- одна третья объема средств подлежит направлению на софинансирование благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, в том числе с включением не менее одной общественной территории, отобранной с учетом результатов общественного обсуждения.

В настоящий момент финансовые средства из федерального бюджета перечислены в полном объёме.

На сегодняшний день все муниципальные образования провели общественные обсуждения проектов по благоустройству и утвердили муниципальные программы на 2017 год.

В 2017 году участие в проекте принимают 11 муниципальных образований: города Пенза, Кузнецк, Заречный, Сердобск, Каменка, Никольск, Нижний Ломов, р.п. Мокшан, сёла Богословка и Ленино Пензенского района. С каждым муниципальным образованием участником программы заключены соответствующие соглашения о предоставлении субсидий из бюджета Пензенской области. Всего по программе будет благоустроено 167 дворов по всей области и 16 мест массового пребывания населения. В г. Пензе – это набережная реки Суры, в г. Кузнецке - городской парк и центральная улица.