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На территории Кададинского лесничества прошли учения по тушению лесных пожаров
Сегодня в Пензе
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С начала пожароопасного сезона Лесопожарный центр проводит комплекс мероприятий по проверке готовности личного состава и пожарной техники к тушению лесных пожаров. Так на территории Кададинского лесничества проведены учения по практической отработке навыков тушения условного лесного пожара. В учениях приняли участие сотрудники Лесопожарного центра совместно с работниками лесничества. В ходе учений на практике проверена работа пожарной техники и противопожарного оборудования, проведены тренировки пожарных расчетов, отработано взаимодействие с региональной диспетчерской службой, проведены мероприятия, связанные с обучением технике безопасности при тушении лесных пожаров.
С начала пожароопасного сезона Лесопожарный центр проводит комплекс мероприятий по проверке готовности личного состава и пожарной техники к тушению лесных пожаров.
Так на территории Кададинского лесничества проведены учения по практической отработке навыков тушения условного лесного пожара.
В учениях приняли участие сотрудники Лесопожарного центра совместно с работниками лесничества.
В ходе учений на практике проверена работа пожарной техники и противопожарного оборудования, проведены тренировки пожарных расчетов, отработано взаимодействие с региональной диспетчерской службой, проведены мероприятия, связанные с обучением технике безопасности при тушении лесных пожаров.
Новость: Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области 02 июня 2017
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