На территории Кададинского лесничества прошли учения по тушению лесных пожаров

С начала пожароопасного сезона Лесопожарный центр проводит комплекс мероприятий по проверке готовности личного состава и пожарной техники к тушению лесных пожаров. Так на территории Кададинского лесничества проведены учения по практической отработке навыков тушения условного лесного пожара. В учениях приняли участие сотрудники Лесопожарного центра совместно с работниками лесничества. В ходе учений на практике проверена работа пожарной техники и противопожарного оборудования, проведены тренировки пожарных расчетов, отработано взаимодействие с региональной диспетчерской службой, проведены мероприятия, связанные с обучением технике безопасности при тушении лесных пожаров. Новость: Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области 02 июня 2017