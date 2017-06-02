Стартовал цикл выездов в медицинские организации Пензенской области

Первый выезд рабочей группы Министерства под руководством Министра здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючкова состоялся в Колышлейский район. Рабочая группа оценивает оказание медицинской помощи, выполнение индикативных показателей, ведение профилактической и диспансерной работы, ведение финансово-хозяйственной деятельности, антитеррористические меры безопасности, благоустройство территории, содержание и использование автотранспорта на местах. Руководители Министерства заслушивают отчеты главных врачей о деятельности медицинской организации, вместе с ними обсуждают проблемы и перспективы развития. По результатам комиссионной работы в Колышлейской районной больнице выработан план конкретных мероприятий по повышению эффективности работы первичного звена, улучшению финансовой ситуации, минимизации штрафных санкций, а также по улучшению кадровой ситуации в больнице. Напомним, что недавно руководителем Колышлейской районной больницы назначен Вадим Аббакумов. Выезды продлятся до 31 августа.

Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области 02 июня 2017