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Стартовал цикл выездов в медицинские организации Пензенской области
Сегодня в Пензе
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Первый выезд рабочей группы Министерства под руководством Министра здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючкова состоялся в Колышлейский район. Рабочая группа оценивает оказание медицинской помощи, выполнение индикативных показателей, ведение профилактической и диспансерной работы, ведение финансово-хозяйственной деятельности, антитеррористические меры безопасности, благоустройство территории, содержание и использование автотранспорта на местах. Руководители Министерства заслушивают отчеты главных врачей о деятельности медицинской организации, вместе с ними обсуждают проблемы и перспективы развития. По результатам комиссионной работы в Колышлейской районной больнице выработан план конкретных мероприятий по повышению эффективности работы первичного звена, улучшению финансовой ситуации, минимизации штрафных санкций, а также по улучшению кадровой ситуации в больнице. Напомним, что недавно руководителем Колышлейской районной больницы назначен Вадим Аббакумов. Выезды продлятся до 31 августа.
Первый выезд рабочей группы Министерства под руководством Министра здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючкова состоялся в Колышлейский район.
Рабочая группа оценивает оказание медицинской помощи, выполнение индикативных показателей, ведение профилактической и диспансерной работы, ведение финансово-хозяйственной деятельности, антитеррористические меры безопасности, благоустройство территории, содержание и использование автотранспорта на местах.
Руководители Министерства заслушивают отчеты главных врачей о деятельности медицинской организации, вместе с ними обсуждают проблемы и перспективы развития.
По результатам комиссионной работы в Колышлейской районной больнице выработан план конкретных мероприятий по повышению эффективности работы первичного звена, улучшению финансовой ситуации, минимизации штрафных санкций, а также по улучшению кадровой ситуации в больнице.
Напомним, что недавно руководителем Колышлейской районной больницы назначен Вадим Аббакумов.
Выезды продлятся до 31 августа.
Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области 02 июня 2017
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