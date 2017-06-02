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 Суббота, 03 июня 2017
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Стартовал цикл выездов в медицинские организации Пензенской области
Сегодня в Пензе
 

Первый  выезд рабочей группы Министерства под руководством Министра здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючкова состоялся в Колышлейский район.

Рабочая группа оценивает оказание медицинской помощи, выполнение индикативных показателей, ведение профилактической и диспансерной работы, ведение финансово-хозяйственной деятельности, антитеррористические меры безопасности, благоустройство территории, содержание и использование автотранспорта на местах. 

Руководители Министерства заслушивают отчеты главных врачей о деятельности медицинской организации, вместе с ними обсуждают проблемы и перспективы развития.

По результатам комиссионной работы в Колышлейской районной больнице выработан план конкретных мероприятий по повышению эффективности работы первичного звена, улучшению финансовой ситуации, минимизации штрафных санкций, а также по улучшению кадровой ситуации в больнице.

Напомним, что недавно руководителем Колышлейской районной больницы назначен Вадим Аббакумов.

Выезды продлятся до 31 августа. 

Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области 02 июня 2017
2017-06-02
Схема организации дорожного движения на Привокзальной площади будет изменена
 В результате изменения зона для проезда транспорта расширится до двух полос
 
2017-06-02
Виктор Кувайцев вручил председателю ТСЖ Любови Кожевниковой триммер
 Глава администрации города Виктор Кувайцев и глава администрации Первомайского района Лидия Белякова встретились с победителями районного конкурса благоустройства дворовых территорий - жильцами дома №16 по улице Тепличной
 
2017-06-02
Будут внесены изменения в движение транспортных средств по маршрутам регулярных перевозок города Пензы
 В связи с проведением ремонта на участке тепломагистрали по ул. Пушкина
 
2017-06-02
Глава администрации города Виктор Кувайцев вместе с главой администрации Первомайского района Лидией Беляковой посетили территорию Солдатского озера
 На встрече с активом Первомайского района, которая состоялась в среду, жители обратились к главе администрации города с просьбой благоустроить территорию в районе Солдатского озера
 
2017-06-02
Благоустройство правого берега набережной реки Суры находится на личном контроле главы администрации города Пензы Виктора Кувайцева
 Глава администрации Железнодорожного района Олег Денисов и начальник Управления по делам ГОЧС Алексей Михайлов сообщили о проводимых мероприятиях
 
2017-06-02
Еще одна благоустроенная зеленая зона появится на пересечении улиц Пушкина и Кулакова
 Работы по восстановлению заброшенного сквера, который планируется назвать «45 меридиан», идут полным ходом
 
2017-06-02
Заместитель главы администрации Юрий Ильин провел личный прием граждан
 По всем обращениям были даны пояснения, вопросы, которые требуют более детального рассмотрения, взяты на контроль
 
2017-06-02
Работники лесного хозяйства Пензенской области получили возможность улучшить жилищные условия
 Специалисты имеют право на получение единовременной выплаты на улучшение жилищных условий
 
2017-06-02
В Ульяновске завершился V Окружной конкурс «Успешная семья Приволжья»
 Семья Исаевых из Бессоновского района стали победителями в номинации «Патриоты России»
 
2017-06-02
Стартовал цикл выездов в медицинские организации Пензенской области
 Рабочие группы регионального Минздрава на местах оценивают эффективность работы больниц
 
2017-06-02
На территории Кададинского лесничества прошли учения по тушению лесных пожаров
 В учениях приняли участие сотрудники Лесопожарного центра совместно с работниками лесничества
 
2017-06-02
В Пензенской области на благоустройство территорий направят более 314 миллионов рублей
 В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»
 
2017-06-02
Делегация Пензенской области в количестве 9 человек отправится в Китайскую Народную Республику
 Участие в Российско-Китайском молодежном форуме
 
2017-06-02
Взрослых и детей приглашают сдать необходимые анализы в следующие выходные
 Для взрослых пациентов лаборатории будут открыты на базе всех 14 поликлиник «ГБУЗ «Городская поликлиника» с 08.00 до 10.00
 
2017-06-02
Андрей Бурлаков вручил автомобили «Лада-213100» начальникам районных станций по борьбе с болезнями животных
 Состоялось торжественное вручение автомобилей начальникам районных ветстанций
 

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