В Ульяновске завершился V Окружной конкурс «Успешная семья Приволжья»

2017-06-02

В результате изменения зона для проезда транспорта расширится до двух полос

2017-06-02

Глава администрации города Виктор Кувайцев и глава администрации Первомайского района Лидия Белякова встретились с победителями районного конкурса благоустройства дворовых территорий - жильцами дома №16 по улице Тепличной

2017-06-02

В связи с проведением ремонта на участке тепломагистрали по ул. Пушкина

2017-06-02

На встрече с активом Первомайского района, которая состоялась в среду, жители обратились к главе администрации города с просьбой благоустроить территорию в районе Солдатского озера

2017-06-02

Глава администрации Железнодорожного района Олег Денисов и начальник Управления по делам ГОЧС Алексей Михайлов сообщили о проводимых мероприятиях

2017-06-02

Работы по восстановлению заброшенного сквера, который планируется назвать «45 меридиан», идут полным ходом

2017-06-02

По всем обращениям были даны пояснения, вопросы, которые требуют более детального рассмотрения, взяты на контроль

2017-06-02

Специалисты имеют право на получение единовременной выплаты на улучшение жилищных условий

2017-06-02

Семья Исаевых из Бессоновского района стали победителями в номинации «Патриоты России»

2017-06-02

Рабочие группы регионального Минздрава на местах оценивают эффективность работы больниц

2017-06-02

В учениях приняли участие сотрудники Лесопожарного центра совместно с работниками лесничества

2017-06-02

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»

2017-06-02

Участие в Российско-Китайском молодежном форуме

2017-06-02

Для взрослых пациентов лаборатории будут открыты на базе всех 14 поликлиник «ГБУЗ «Городская поликлиника» с 08.00 до 10.00

2017-06-02