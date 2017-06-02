|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
В Ульяновске завершился V Окружной конкурс «Успешная семья Приволжья»
Сегодня в Пензе
|
Пензенскую область представляли победители областного конкурса - семья Исаевых из Бессоновского района: Андрей Владимирович, Мария Юрьевна и их дети Даниил, Дарья и Ульяна. Семейная команда Пензенской области открывала конкурсную программу. В визитной карточке семья Исаевых раскрыла историю создания семьи, представила жизненное кредо и семейный уклад. По итогам конкурса Исаевы стали победителями в номинации «Патриоты России». Победителем конкурса стала многодетная семья Шабдаровых из Республики Марий Эл, воспитывающая 7 детей.
Пензенскую область представляли победители областного конкурса - семья Исаевых из Бессоновского района: Андрей Владимирович, Мария Юрьевна и их дети Даниил, Дарья и Ульяна.
Семейная команда Пензенской области открывала конкурсную программу. В визитной карточке семья Исаевых раскрыла историю создания семьи, представила жизненное кредо и семейный уклад. По итогам конкурса Исаевы стали победителями в номинации «Патриоты России».
Победителем конкурса стала многодетная семья Шабдаровых из Республики Марий Эл, воспитывающая 7 детей.
Новость: Министерство образования Пензенской области 02 июня 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru