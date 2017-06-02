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Работники лесного хозяйства Пензенской области получили возможность улучшить жилищные условия
Сегодня в Пензе
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По поручению Министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александра Москвина проработан вопрос по улучшению жилищных условий работникам лесной отрасли, в целях закрепления молодых кадров в отрасли лесного хозяйства, повышения уровня социальной защищенности сотрудников и привлекательности лесной отрасли. Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области на этапе разработки законопроекта были предоставлены обоснованные предложения в Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области по должностям работников лесной отрасли, которые необходимо включить в данный перечень. По результатам в него вошли следующие должности: Специалисты имеют право на получение единовременной выплаты на улучшение жилищных условий. Перечень остродефицитных должностей работников государственных бюджетных, казенных и автономных учреждений утвержден постановлением Правительства Пензенской области от 31.05.2017 №260-пП.
По поручению Министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александра Москвина проработан вопрос по улучшению жилищных условий работникам лесной отрасли, в целях закрепления молодых кадров в отрасли лесного хозяйства, повышения уровня социальной защищенности сотрудников и привлекательности лесной отрасли.
Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области на этапе разработки законопроекта были предоставлены обоснованные предложения в Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области по должностям работников лесной отрасли, которые необходимо включить в данный перечень.
По результатам в него вошли следующие должности:
Специалисты имеют право на получение единовременной выплаты на улучшение жилищных условий.
Перечень остродефицитных должностей работников государственных бюджетных, казенных и автономных учреждений утвержден постановлением Правительства Пензенской области от 31.05.2017 №260-пП.
Новость: Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области 02 июня 2017
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