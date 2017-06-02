Работники лесного хозяйства Пензенской области получили возможность улучшить жилищные условия

По поручению Министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александра Москвина проработан вопрос по улучшению жилищных условий работникам лесной отрасли, в целях закрепления молодых кадров в отрасли лесного хозяйства, повышения уровня социальной защищенности сотрудников и привлекательности лесной отрасли.

Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области на этапе разработки законопроекта были предоставлены обоснованные предложения в Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области по должностям работников лесной отрасли, которые необходимо включить в данный перечень.

По результатам в него вошли следующие должности:

Мастер леса

Лесничий

Помощник лесничего

Инженер по лесопользованию

Инженер по лесовосстановлению

Инженер по охране и защите леса

Лесник

Водитель.

Специалисты имеют право на получение единовременной выплаты на улучшение жилищных условий.

Перечень остродефицитных должностей работников государственных бюджетных, казенных и автономных учреждений утвержден постановлением Правительства Пензенской области от 31.05.2017 №260-пП.