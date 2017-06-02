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Заместитель главы администрации Юрий Ильин провел личный прием граждан
Сегодня в Пензе
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Заместитель главы администрации Юрий Ильин провел личный прием граждан, в ходе которого он рассмотрел 13 обращений: индивидуальных и коллективных. Вопросы, с которыми пришли на прием, касались улучшения жилищных условий, расселения из ветхого и аварийного жилья, благоустройства дворовой территории, ремонте дорог и других тем. По всем обращениям были даны пояснения, вопросы, которые требуют более детального рассмотрения, взяты на контроль.
Заместитель главы администрации Юрий Ильин провел личный прием граждан, в ходе которого он рассмотрел 13 обращений: индивидуальных и коллективных.
Вопросы, с которыми пришли на прием, касались улучшения жилищных условий, расселения из ветхого и аварийного жилья, благоустройства дворовой территории, ремонте дорог и других тем.
По всем обращениям были даны пояснения, вопросы, которые требуют более детального рассмотрения, взяты на контроль.
Новость: Администрация города Пензы 02 июня 2017
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