Заместитель главы администрации Юрий Ильин провел личный прием граждан, в ходе которого он рассмотрел 13 обращений: индивидуальных и коллективных.

Вопросы, с которыми пришли на прием, касались улучшения жилищных условий, расселения из ветхого и аварийного жилья, благоустройства дворовой территории, ремонте дорог и других тем.

По всем обращениям были даны пояснения, вопросы, которые требуют более детального рассмотрения, взяты на контроль.