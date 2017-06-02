Еще одна благоустроенная зеленая зона появится на пересечении улиц Пушкина и Кулакова

Работы по восстановлению заброшенного сквера, который планируется назвать «45 меридиан», идут полным ходом. Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев провел выездное совещание на объекте. Со своими заместителями Ириной Ширшиной и Юрием Ильиным, начальником Управления градостроительства и архитектуры Магомедом Агамагомедовым, директором Департамента ЖКХ Андреем Скрипкиными директором МУП «Пензадормост» Вячеславом Голохвастовым глава исполнительной власти обсудил ряд вопросов по текущим работам, а также дал несколько поручений.

Особое внимание Виктор Николаевич обратил на состояние подпорной стены.

- Необходимо найти собственника и провести с ним переговоры по приведению ее в порядок и восстановлению на некоторых участках, - отметил Виктор Кувайцев.

Кроме того, глава администрации города Пензы поручил благоустроить те участки, которые прилегают к скверу, в том числе и территорию вдоль многоквартирного жилого дома № 3 по улице Кулакова.

- Организуйте встречу с жителями и предложите им принять участие в организации парковочного пространства. Если они откажутся, тогда МУП «Пензадормост» проведет работу по отсыпке асфальтовой крошкой участка до бывшего бордюра тротуара, - обратился Виктор Николаевич к заместителю главы администрации Ленинского района Тихону Панюхину.

- До празднования Дня города времени осталось мало. Работы нужно активизировать. Обращаю внимание еще раз на то, что благоустроенной должна быть вся территория. Уверен, что обновленный сквер будет интересен не только жителям города, но и привлечет его гостей, а также станет новой достопримечательностью Пензы, - резюмировал градоначальник.

Напомним, что глава исполнительной власти города поддержал инициативу Пензенского областного отделения Русского географического общества, представители которого предложили вдохнуть новую жизнь в ранее популярное место отдыха горожан и назвать будущий сквер «45 Меридиан». Также планируется в зеленой зоне установить стелу, символизирующую это географическое понятие. Таким образом Пенза сможет обозначить свое географическое расположение.