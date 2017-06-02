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Благоустройство правого берега набережной реки Суры находится на личном контроле главы администрации города Пензы Виктора Кувайцева
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Благоустройство правого берега набережной реки Суры находится на личном контроле главы администрации города Пензы Виктора Кувайцева. Напомним, градоначальник поставил задачу навести здесь порядок к празднованию Дня России и Дня города. Виктор Кувайцев проинспектировал ход работ лично. Глава администрации Железнодорожного района Олег Денисов и начальник Управления по делам ГОЧС Алексей Михайлов сообщили о проводимых мероприятиях. Накануне на набережной с участием студентов прошла акция «Чистый берег», во время которой была произведена санитарная уборка территорий от мусора, покос травы и вырубка кустарников. Работы продолжаются и сегодня. На помощь администрации Железнодорожного района свои бригады направили Управление по делам ГОЧС г. Пензы, муниципальные унитарные предприятия «Пензадормост», «Жилье – 17 по ОЖФ», «Жилье – 22 по ОЖФ», «Железнодорожного района», «Жилсервис по общестроительным работам в жилищном хозяйстве», «Зеленое хозяйство г. Пензы», «Пензалифт» и аварийно-ремонтная служба жилищного хозяйства. Как сообщил глава администрации Железнодорожного района Олег Денисов, основная работа будет направлена на уборку битого стекла, а также вырубку кустарников. Во время обхода территории Виктор Кувайцев дал несколько распоряжений, в частности, покрасить в цвета триколора ограждение рядом с подвесным мостом, привести в порядок постамент, на котором раньше располагался самолет, а также отгрейдеровать и отсыпать асфальтовой крошкой обочину вдоль проезжей части. Участники выездного совещания отметили, что, к сожалению, не все жители города Пензы относятся с уважением к труду людей, которые участвуют в мероприятиях по благоустройству: после проведенной санитарной акции на следующий день здесь опять набросали стеклянные бутылки. - Хочу выразить благодарность всем, кто принимает участие в благоустройстве набережной. Только сообща мы сможем сделать наш город чище и краше, - отметил Виктор Кувайцев.
Благоустройство правого берега набережной реки Суры находится на личном контроле главы администрации города Пензы Виктора Кувайцева. Напомним, градоначальник поставил задачу навести здесь порядок к празднованию Дня России и Дня города.
Виктор Кувайцев проинспектировал ход работ лично. Глава администрации Железнодорожного района Олег Денисов и начальник Управления по делам ГОЧС Алексей Михайлов сообщили о проводимых мероприятиях.
Накануне на набережной с участием студентов прошла акция «Чистый берег», во время которой была произведена санитарная уборка территорий от мусора, покос травы и вырубка кустарников. Работы продолжаются и сегодня. На помощь администрации Железнодорожного района свои бригады направили Управление по делам ГОЧС г. Пензы, муниципальные унитарные предприятия «Пензадормост», «Жилье – 17 по ОЖФ», «Жилье – 22 по ОЖФ», «Железнодорожного района», «Жилсервис по общестроительным работам в жилищном хозяйстве», «Зеленое хозяйство г. Пензы», «Пензалифт» и аварийно-ремонтная служба жилищного хозяйства.
Как сообщил глава администрации Железнодорожного района Олег Денисов, основная работа будет направлена на уборку битого стекла, а также вырубку кустарников.
Во время обхода территории Виктор Кувайцев дал несколько распоряжений, в частности, покрасить в цвета триколора ограждение рядом с подвесным мостом, привести в порядок постамент, на котором раньше располагался самолет, а также отгрейдеровать и отсыпать асфальтовой крошкой обочину вдоль проезжей части.
Участники выездного совещания отметили, что, к сожалению, не все жители города Пензы относятся с уважением к труду людей, которые участвуют в мероприятиях по благоустройству: после проведенной санитарной акции на следующий день здесь опять набросали стеклянные бутылки.
- Хочу выразить благодарность всем, кто принимает участие в благоустройстве набережной. Только сообща мы сможем сделать наш город чище и краше, - отметил Виктор Кувайцев.
Новость: Администрация города Пензы 02 июня 2017
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