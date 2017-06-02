Глава администрации города Виктор Кувайцев вместе с главой администрации Первомайского района Лидией Беляковой посетили территорию Солдатского озера

На встрече с активом Первомайского района, которая состоялась в среду, жители обратились к главе администрации города с просьбой благоустроить территорию в районе Солдатского озера. В свое время там было хорошее место отдыха. Люди приходили на родник, курсанты артиллерийского института следили за порядком и чистотой, проводили там различные мероприятия.

По словам директора парка культуры и отдыха им. В.Г. Белинского Елены Савельевой, они пытались своими силами облагородить родник, но проблема заключается в том, что место расположено в своеобразном котловане, спуски крутые и спецтехника, необходимая для вывоза мусора и очистки озера, не имеет возможности заехать.



- Ландшафт сложный, масштабное благоустройство проводить затруднительно. Нужно подумать, что мы сможем сделать в этих условиях, - подвел итог осмотра Виктор Кувайцев.