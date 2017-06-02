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Глава администрации города Виктор Кувайцев вместе с главой администрации Первомайского района Лидией Беляковой посетили территорию Солдатского озера
Сегодня в Пензе
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На встрече с активом Первомайского района, которая состоялась в среду, жители обратились к главе администрации города с просьбой благоустроить территорию в районе Солдатского озера. В свое время там было хорошее место отдыха. Люди приходили на родник, курсанты артиллерийского института следили за порядком и чистотой, проводили там различные мероприятия. По словам директора парка культуры и отдыха им. В.Г. Белинского Елены Савельевой, они пытались своими силами облагородить родник, но проблема заключается в том, что место расположено в своеобразном котловане, спуски крутые и спецтехника, необходимая для вывоза мусора и очистки озера, не имеет возможности заехать.
На встрече с активом Первомайского района, которая состоялась в среду, жители обратились к главе администрации города с просьбой благоустроить территорию в районе Солдатского озера. В свое время там было хорошее место отдыха. Люди приходили на родник, курсанты артиллерийского института следили за порядком и чистотой, проводили там различные мероприятия.
По словам директора парка культуры и отдыха им. В.Г. Белинского Елены Савельевой, они пытались своими силами облагородить родник, но проблема заключается в том, что место расположено в своеобразном котловане, спуски крутые и спецтехника, необходимая для вывоза мусора и очистки озера, не имеет возможности заехать.
Новость: Администрация города Пензы 02 июня 2017
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