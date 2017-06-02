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Будут внесены изменения в движение транспортных средств по маршрутам регулярных перевозок города Пензы
Сегодня в Пензе
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В связи с проведением ремонта на участке тепломагистрали по ул. Пушкина, в районе административного здания №3, с 05.06.2017 г. до 13.06.2017 г. (до окончания земляных работ) будут внесены следующие изменения в движение транспортных средств по маршрутам регулярных перевозок города Пензы, направив движение общественного транспорта по следующим схемам:
В связи с проведением ремонта на участке тепломагистрали по ул. Пушкина, в районе административного здания №3, с 05.06.2017 г. до 13.06.2017 г. (до окончания земляных работ) будут внесены следующие изменения в движение транспортных средств по маршрутам регулярных перевозок города Пензы, направив движение общественного транспорта по следующим схемам:
Новость: Администрация города Пензы 02 июня 2017
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