Будут внесены изменения в движение транспортных средств по маршрутам регулярных перевозок города Пензы

В связи с проведением ремонта на участке тепломагистрали по ул. Пушкина, в районе административного здания №3, с 05.06.2017 г. до 13.06.2017 г. (до окончания земляных работ) будут внесены следующие изменения в движение транспортных средств по маршрутам регулярных перевозок города Пензы, направив движение общественного транспорта по следующим схемам: троллейбусов маршрута № 1 - с улицы 8 Марта по улицам Суворова - Чехова - Кирова - Максима Горького - Володарского - Октябрьская - Плеханова - Суворова - Карпинского и далее по маршруту;

автобусов малого класса маршрута № 1Т - с улицы Володарского по улицам Бакунина - Плеханова - Пушкина и далее по маршруту;

автобусов малого класса маршрутов №№ 33, 39 - с улицы Максима Горького по улицам Володарского - Бакунина - Плеханова - Пушкина и далее по маршрутам;

автобусов малого класса маршрута № 63 - с улицы Бакунина по улицам Плеханова - Пушкина и далее по маршруту, в обоих направлениях.

Новость: Администрация города Пензы 02 июня 2017