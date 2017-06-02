Виктор Кувайцев вручил председателю ТСЖ Любови Кожевниковой триммер

Глава администрации города Виктор Кувайцев и глава администрации Первомайского района Лидия Белякова встретились с победителями районного конкурса благоустройства дворовых территорий - жильцами дома №16 по улице Тепличной.

- Мы знаем, что вы любите свой двор, свой район. Многое сделали своими руками и за личные средства. Благодарю всех вас за активную жизненную позицию, - сказал Виктор Кувайцев и вручил председателю ТСЖ Любови Кожевниковой триммер.

Активисты рассказали, что в этом году этот и соседний дом, благодаря инициативным жителям, вошли в программу «Формирование городской комфортной среды» и рассчитывают значительно повысить уровень благоустройства и комфорта проживания, показали Виктору Кувайцеву и Лидии Беляковой территорию дома, обозначив ряд проблем, в решении которых требуется помощь администрации города.