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Виктор Кувайцев вручил председателю ТСЖ Любови Кожевниковой триммер
Сегодня в Пензе
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Глава администрации города Виктор Кувайцев и глава администрации Первомайского района Лидия Белякова встретились с победителями районного конкурса благоустройства дворовых территорий - жильцами дома №16 по улице Тепличной. - Мы знаем, что вы любите свой двор, свой район. Многое сделали своими руками и за личные средства. Благодарю всех вас за активную жизненную позицию, - сказал Виктор Кувайцев и вручил председателю ТСЖ Любови Кожевниковой триммер. Активисты рассказали, что в этом году этот и соседний дом, благодаря инициативным жителям, вошли в программу «Формирование городской комфортной среды» и рассчитывают значительно повысить уровень благоустройства и комфорта проживания, показали Виктору Кувайцеву и Лидии Беляковой территорию дома, обозначив ряд проблем, в решении которых требуется помощь администрации города.
Глава администрации города Виктор Кувайцев и глава администрации Первомайского района Лидия Белякова встретились с победителями районного конкурса благоустройства дворовых территорий - жильцами дома №16 по улице Тепличной.
- Мы знаем, что вы любите свой двор, свой район. Многое сделали своими руками и за личные средства. Благодарю всех вас за активную жизненную позицию, - сказал Виктор Кувайцев и вручил председателю ТСЖ Любови Кожевниковой триммер.
Активисты рассказали, что в этом году этот и соседний дом, благодаря инициативным жителям, вошли в программу «Формирование городской комфортной среды» и рассчитывают значительно повысить уровень благоустройства и комфорта проживания, показали Виктору Кувайцеву и Лидии Беляковой территорию дома, обозначив ряд проблем, в решении которых требуется помощь администрации города.
Новость: Администрация города Пензы 02 июня 2017
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