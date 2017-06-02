Схема организации дорожного движения на Привокзальной площади будет изменена. Каким образом это будет сделано, доложили заместитель главы администрации города Пензы Юрий Ильин и директор Центра организации дорожного движения города Пензы Владимир Рузляев главе администрации Виктору Кувайцеву в ходе выездного совещания сегодня, 2 июня.

В результате изменения зона для проезда транспорта расширится до двух полос. За островком безопасности будет организована парковка, сквозной проезд через которую будет запрещен. Причем, стоянка транспорта там будет ограничена с 24-00 до 5 -00 для санитарной очистки зоны.

Новой схемой организации дорожного движения предусмотрена отдельная стоянка для людей с ограниченными возможностями. Также предусмотрена зона высадки пассажиров.

Как сообщил Владимир Рузляев, к работам по установке знаков и нанесению разметки уже приступили.

Глава администрации города Пензы отметил, что данная схема организации дорожного движения должна начать действовать до Дня России и Дня города.

- На праздник к нам приедут гости, и хаоса с транспортом на площади быть не должно, - подчеркнул Виктор Кувайцев