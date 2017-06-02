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На остановке «Центральный рынок» размещено первое электронное табло
Сегодня в Пензе
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Первое в Пензе электронное табло с прогнозом прибытия общественного транспорта размещено на остановке «Центральный рынок» — по направлению движения в сторону улицы Суворова. На табло отображаются только те маршруты, которые проходят через данную остановку, прогноз формируется на основании данных системы ГЛОНАСС, к которой подключен общественный транспорт города Пензы. Генеральный директор ООО «Городской диспетчерский центр управления пассажирским транспортом» Алексей Ермаков сообщил, что данный проект реализуется за счет средств компании «Пенза-ГЛОНАСС», и выразил благодарность за содействие в реализации проекта первому заместителю главы администрации города Сергею Волкову и Управлению транспорта и связи города Пензы.
Первое в Пензе электронное табло с прогнозом прибытия общественного транспорта размещено на остановке «Центральный рынок» — по направлению движения в сторону улицы Суворова.
На табло отображаются только те маршруты, которые проходят через данную остановку, прогноз формируется на основании данных системы ГЛОНАСС, к которой подключен общественный транспорт города Пензы.
Генеральный директор ООО «Городской диспетчерский центр управления пассажирским транспортом» Алексей Ермаков сообщил, что данный проект реализуется за счет средств компании «Пенза-ГЛОНАСС», и выразил благодарность за содействие в реализации проекта первому заместителю главы администрации города Сергею Волкову и Управлению транспорта и связи города Пензы.
Новость: Администрация города Пензы 03 июня 2017
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