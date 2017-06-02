На остановке «Центральный рынок» размещено первое электронное табло

Первое в Пензе электронное табло с прогнозом прибытия общественного транспорта размещено на остановке «Центральный рынок» — по направлению движения в сторону улицы Суворова.

На табло отображаются только те маршруты, которые проходят через данную остановку, прогноз формируется на основании данных системы ГЛОНАСС, к которой подключен общественный транспорт города Пензы.



Планируется, что устройство будут работать круглосуточно. В ночное время будут демонстрировать рекламу такси. Вскоре, такие табло появятся на ключевых остановках Пензы.

Генеральный директор ООО «Городской диспетчерский центр управления пассажирским транспортом» Алексей Ермаков сообщил, что данный проект реализуется за счет средств компании «Пенза-ГЛОНАСС», и выразил благодарность за содействие в реализации проекта первому заместителю главы администрации города Сергею Волкову и Управлению транспорта и связи города Пензы.