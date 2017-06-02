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В 2017 году социальную выплату получат 72 молодые семьи
Сегодня в Пензе
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В городе Пензе действует подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы. В 2017 году социальную выплату в рамках данной подпрограммы получат 72 молодые семьи, среди которых 21 многодетная семья. Свидетельства молодым семьям вручал заместитель главы администрации города Пензы В.А. Попков и начальник Социального управления города Пензы И.Г. Федонина. Во время вручения свидетельств молодые семьи выразили искреннюю благодарность представителям городской власти за финансовую поддержку молодых семей. После вручения свидетельств с молодыми семьями - получившими свидетельства прошел обучающий семинар. В ходе семинара специалистами отдела реализации целевых программ Социального управления семьям были даны подробные консультации о порядке и сроках реализации свидетельств, выданы памятки с перечнем документов, необходимых для перечисления социальной выплаты.
В городе Пензе действует подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы.
В 2017 году социальную выплату в рамках данной подпрограммы получат 72 молодые семьи, среди которых 21 многодетная семья.
Свидетельства молодым семьям вручал заместитель главы администрации города Пензы В.А. Попков и начальник Социального управления города Пензы И.Г. Федонина.
Во время вручения свидетельств молодые семьи выразили искреннюю благодарность представителям городской власти за финансовую поддержку молодых семей.
После вручения свидетельств с молодыми семьями - получившими свидетельства прошел обучающий семинар.
В ходе семинара специалистами отдела реализации целевых программ Социального управления семьям были даны подробные консультации о порядке и сроках реализации свидетельств, выданы памятки с перечнем документов, необходимых для перечисления социальной выплаты.
Новость: Администрация города Пензы 03 июня 2017
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