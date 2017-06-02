В 2017 году социальную выплату получат 72 молодые семьи

В городе Пензе действует подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы.

В 2017 году социальную выплату в рамках данной подпрограммы получат 72 молодые семьи, среди которых 21 многодетная семья.

1 июня 2017 года в актовом зале Социального управления города Пензы в торжественной обстановке 34 молодым семьям были вручены свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в рамках подпрограммы.

Свидетельства молодым семьям вручал заместитель главы администрации города Пензы В.А. Попков и начальник Социального управления города Пензы И.Г. Федонина.

Во время вручения свидетельств молодые семьи выразили искреннюю благодарность представителям городской власти за финансовую поддержку молодых семей.

После вручения свидетельств с молодыми семьями - получившими свидетельства прошел обучающий семинар.

В ходе семинара специалистами отдела реализации целевых программ Социального управления семьям были даны подробные консультации о порядке и сроках реализации свидетельств, выданы памятки с перечнем документов, необходимых для перечисления социальной выплаты.