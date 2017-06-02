Юрий Ильин провел рабочее совещание у подземного перехода на вокзале на Пензе-1

Заместитель главы администрации города Пензы Юрий Ильин провел рабочее совещание у подземного перехода на железнодорожном вокзале на Пензе-1, в котором приняли участие глава администрации Железнодорожного района Олег Денисов, представители Куйбышевской железной дороги и подрядной организации.

В ходе осмотра перехода, Юрий Ильин обратил внимание, что в пешеходной зоне скапливается вода, образуя лужи.

- Мы договаривались о том, что будут выполнены работы по гидроизоляции. Составляйте план-график и приступайте к работам. До осени это необходимо сделать, - отметил Юрий Олегович.

Представитель подрядной организации сообщил, что в ближайшее время приступят к врезке водопровода и устройству подъемного механизма для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, в рамках гарантийных обязательств запланирован текущий ремонт.

Кроме того, заместитель главы администрации указал на необходимость замены асфальтового покрытия в тоннеле, так как оно во многих местах просело, а также имеет неровности по все протяженности.

Участники совещания обсудили работы по врезке водопровода. Работы пройдут со стороны автовокзала. Как заверили подрядчики, проход полностью перекрываться не будет.

Олег Денисов подчеркнул, что параллельно с выставленными ограждениями должны появиться информационные таблички. Сроки выполнения работ необходимо сократить до минимума.

- 11 июня необходимо уже все закончить, так как на праздник к горожанам в гости приедут друзья, родственники. Проход к этому времени должен быть открыт, а благоустройство восстановлено, - добавил Олег Вячеславович.