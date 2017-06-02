В городе Пензе на территории школы № 71 г. Пензы состоялось торжественное открытие летнего оздоровительного сезона в рамках реализации проекта «Детский спорт»

В мероприятии приняли участие команды общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования города Пензы, детские творческие коллективы, представители молодежных центров, дворовые тренеры. Для участников праздника были организованы концертная программа, тематические площадки детско-юношеских спортивных школ, учреждений дополнительного образования детей, молодежных центров, представляющих всё многообразие летних видов спорта и активного досуга. С работой тематических площадок познакомились почетные гости мероприятия глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Иван Фирюлин, Министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский и другие официальные лица. На церемонии торжественного открытия лучшим спортсменам общеобразовательных учреждений города Пензы были вручены знаки отличия «Всероссийского физкультурного спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Дворовым тренерам вручен спортивный инвентарь и спортивная форма для организации спортивно-оздоровительной работы с детьми по месту жительства. Школам - участникам Школьной баскетбольной лиги КЭС-БАСКЕТ-2017 вручены баскетбольные мячи.

Новость: Администрация города Пензы 03 июня 2017