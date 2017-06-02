Сотрудниками администрации Первомайского района города Пензы проведен рейд по благоустройству в микрорайоне «Веселовка»

По улицам Чебышева, Ферганская выявлялись нарушения Правил благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе Пензе.

Там, где были выявлены недостатки санитарного содержания территории, с жителями проведены беседы, вручены уведомления со сроками устранения нарушений.

Также жителям были вручены памятки о правилах безопасного обращения с огнем, электрическим и газовым оборудованием с номерами экстренных служб спасения.