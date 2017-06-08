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На внутридворовой территории многоквартирного жилого дома №2 по ул. Попова проведены очередные бесплатные юридические консультации по вопросам ЖКХ
Сегодня в Пензе
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Во исполнение поручения главы администрации города Пензы В.Н. Кувайцева, на внутридворовой территории многоквартирного жилого дома №2 по ул. Попова проведены очередные бесплатные юридические консультации по вопросам ЖКХ. Во встрече принимали участие и проводили консультации жителей по всем интересующим вопросам представители администрации Первомайского района города Пензы, Управления государственной жилищной инспекции Пензенской области, Управления ЖКХ г.Пензы, Управляющих компаний в сфере ЖКХ г.Пензы, отдела Социального управления по Первомайскому району. Жители улиц Попова и Пацаева задавали специалистам вопросы по капитальному ремонту, по работе управляющих компаний, по последним изменениям в жилищном законодательстве, а также социальным вопросам. За время проведения приема к специалистам обратились 11 человек, со всеми проведены консультации и даны разъяснения по интересующим их вопросам. Напоминаем, что жителям Первомайского района по вопросам, касающимся работы управляющих компаний, управления многоквартирными домами, начислений в квитанциях, оплаты за капитальный ремонт, по вопросам благоустройства и др. можно обратиться за бесплатной юридической консультацией, организованной с 16.00 до 18.00 по следующим адресам:
Во исполнение поручения главы администрации города Пензы В.Н. Кувайцева, на внутридворовой территории многоквартирного жилого дома №2 по ул. Попова проведены очередные бесплатные юридические консультации по вопросам ЖКХ.
Во встрече принимали участие и проводили консультации жителей по всем интересующим вопросам представители администрации Первомайского района города Пензы, Управления государственной жилищной инспекции Пензенской области, Управления ЖКХ г.Пензы, Управляющих компаний в сфере ЖКХ г.Пензы, отдела Социального управления по Первомайскому району. Жители улиц Попова и Пацаева задавали специалистам вопросы по капитальному ремонту, по работе управляющих компаний, по последним изменениям в жилищном законодательстве, а также социальным вопросам. За время проведения приема к специалистам обратились 11 человек, со всеми проведены консультации и даны разъяснения по интересующим их вопросам.
Напоминаем, что жителям Первомайского района по вопросам, касающимся работы управляющих компаний, управления многоквартирными домами, начислений в квитанциях, оплаты за капитальный ремонт, по вопросам благоустройства и др. можно обратиться за бесплатной юридической консультацией, организованной с 16.00 до 18.00 по следующим адресам:
Новость: Администрация города Пензы 03 июня 2017
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