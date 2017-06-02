На открытой площадке перед МБУ «Молодежный центр «Юность» г. Пензы прошла акция «Молодежь - детям», посвящённая Международному дню защиты детей.

Праздничное мероприятие собрало более двухсот участников, в числе которых учащиеся МБОУ СОШ №17 г. Пензы, МБОУ СОШ №27 г. Пензы, МБОУ финансово-экономический лицей № 29 г. Пензы, жители микрорайона, студенты учреждений профессионального образования, выпускники «Школы вожатых» при МБУ МЦ «Юность» г. Пензы, воспитанники творческих коллективов.

Открывала праздник театрализованная игровая программа «Как жены богатырей мужей спасали» по мотивам мультфильма «Три богатыря и шамаханская царица».

На игровых тематических площадках и мастер-классах ребята зарабатывали «подковки», которые смогли обменять на призы в «Кузнице». На «Ратном поле», «Кудыкиных горах» участники акции соревновались в ловкости и силе, а в «Мастерских» изготавливали куклы-обереги и конструировали из бумаги.

Так же гостей порадовали участники концертной программы веселыми песнями и зажигательными танцами.

Организаторы мероприятия: Комитет по физической культуре спорту и молодежной политике города Пензы, МБУ «Молодежный центр «Юность» г. Пензы.