Чистый город начинается с тебя

2017-06-03

Виктор Кувайцев обратил внимание на состояние подпорной стены, отметив, что краска уже полопалась, в результате создается неприглядный вид

2017-06-03

По итогам фестиваля все участники подтвердили присвоение высших знаков отличия ВФСК ГТО, в общекомандном зачете команда города Пензы заняла 2 место

2017-06-03

На фестиваль «Канитель» в Пензу приедут 500 мастеров из 64 регионов России

2017-06-03

Центр города очистили от незаконной рекламы

2017-06-03

В целях совершенствования маршрутно-транспортной сети города Пензы

2017-06-03

Участников данного мероприятия приветствовали представители Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы

2017-06-03

Проведена экологическая акция

2017-06-03

Праздничное мероприятие собрало более двухсот участников

2017-06-03

Консультации населения продолжаются

2017-06-03

Свои дворы нужно благоустраивать

2017-06-03

Виктор Кувайцев принял участие в открытие летнего оздоровительного сезона

2017-06-03

В ходе осмотра перехода, Юрий Ильин обратил внимание, что в пешеходной зоне скапливается вода, образуя лужи

2017-06-03

В городе Пензе действует подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы

2017-06-03

Информацию о движении автобусов можно увидеть на электронном табло

2017-06-02