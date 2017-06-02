|2017-06-03
|Результаты санитарной пятницы оценили члены выездного совещания, которое провел глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев
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|Виктор Кувайцев обратил внимание на состояние подпорной стены, отметив, что краска уже полопалась, в результате создается неприглядный вид
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|2017-06-03
|Пензенские школьники приняли участие в фестивале «Готов к труду и обороне»
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|По итогам фестиваля все участники подтвердили присвоение высших знаков отличия ВФСК ГТО, в общекомандном зачете команда города Пензы заняла 2 место
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|2017-06-03
|Ярмарка товаров ручной работы пройдет в Пензе
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|На фестиваль «Канитель» в Пензу приедут 500 мастеров из 64 регионов России
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|2017-06-03
|Усилена работа по очистке фасадов зданий от незаконных рекламных и информационных конструкций
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|Центр города очистили от незаконной рекламы
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|2017-06-03
|Автобусный маршрут № 33 будет продлен до остановки «Арбековская застава»
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|В целях совершенствования маршрутно-транспортной сети города Пензы
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|2017-06-03
|На спортивной площадке школы № 66 состоялся спортивный праздник в рамках ежегодной областной акции «Займись спортом, стань первым»
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|Участников данного мероприятия приветствовали представители Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы
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|2017-06-03
|Чистый город начинается с тебя
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|Проведена экологическая акция
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|2017-06-03
|Прошла акция «Молодежь - детям»
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|Праздничное мероприятие собрало более двухсот участников
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|2017-06-03
|На внутридворовой территории многоквартирного жилого дома №2 по ул. Попова проведены очередные бесплатные юридические консультации по вопросам ЖКХ
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|Консультации населения продолжаются
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|2017-06-03
|Сотрудниками администрации Первомайского района города Пензы проведен рейд по благоустройству в микрорайоне «Веселовка»
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|Свои дворы нужно благоустраивать
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|2017-06-03
|В городе Пензе на территории школы № 71 г. Пензы состоялось торжественное открытие летнего оздоровительного сезона в рамках реализации проекта «Детский спорт»
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|Виктор Кувайцев принял участие в открытие летнего оздоровительного сезона
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|2017-06-03
|Юрий Ильин провел рабочее совещание у подземного перехода на вокзале на Пензе-1
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|В ходе осмотра перехода, Юрий Ильин обратил внимание, что в пешеходной зоне скапливается вода, образуя лужи
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|2017-06-03
|В 2017 году социальную выплату получат 72 молодые семьи
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|В городе Пензе действует подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы
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|2017-06-03
|На остановке «Центральный рынок» размещено первое электронное табло
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|Информацию о движении автобусов можно увидеть на электронном табло
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|2017-06-02
|Схема организации дорожного движения на Привокзальной площади будет изменена
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|В результате изменения зона для проезда транспорта расширится до двух полос
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