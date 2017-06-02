На спортивной площадке школы № 66 состоялся спортивный праздник в рамках ежегодной областной акции «Займись спортом, стань первым»

Участников данного мероприятия приветствовали представители Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы.

В рамках данного мероприятия состоялись соревнования по пионерболу, футболу, волейболу, дартсу и перетягиванию каната. В соревнованиях приняли участие команды МБОУ СОШ № 66 ,МБОУ СОШ № 41 и МБОУ СОШ № 10. Количество участников превысило 100 человек.

Победители и призеры соревнований награждены дипломами и сладкими подарками от Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы.