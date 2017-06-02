Автобусный маршрут № 33 будет продлен до остановки «Арбековская застава»

В целях совершенствования маршрутно-транспортной сети города Пензы с 05 июня 2017 года будет изменена схема движения автобусного маршрута № 33 путем продления от остановки «По требованию» (ул. Лядова, 64) до остановки «Арбековская застава».

Движение автобусов будет осуществляться по следующей схеме: Арбековская застава - (По требованию (ул. Лядова, 64) - Запрудный) - По требованию - Кольцевая - Комарово - ДС "Буртасы" - Универсам №175 - Аптека - Салон быта - Могилевский дворик - Колледж управления - Автодром - ТЦ Лента - Путепровод - ул.8 Марта - Рембытехника - ул.Бекешская - ул.Некрасова - Приборостроительный колледж - ул.Шевченко - Роддом - По требованию - (Пл.Маршала Жукова) - Пензгражданпроект - Фонтан - (к/т Октябрь) - Детская библиотека - Библиотека им.Лермонтова - ул.Чкалова - ОАО "Электромеханика" - Универсам - Профкурсы - ДВС - Дизельный завод - Фабрика игрушек - З-д Точных приборов - (ул.Воронова - Микрорайон - ул. Вишневая - ул.Российская - Детская поликлиника) - ДСУ - (Октябрьский сад) - Веселовка - КТУ-4 - СКЗ "Дизель-Арена" - ул.Мира - НИИ Контрольприбор - Западная Поляна (Гортеплоэнергия) - ул. Ленинградская - Гарнизонный дом офицеров.