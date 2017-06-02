Муниципальным казенным учреждением «Рекламная служба города Пензы» усилена работа по очистке фасадов зданий от незаконных рекламных и информационных конструкций. Незаконная реклама была демонтирована с фасадов зданий в центральной части города по адресам: ул. Пушкина,45, ул. Бакунина,27, ул. Урицкого,111, ул. Московская,103. Работа по демонтажу незаконных настенных панно и рекламных конструкций будет продолжена и в других районах города Пензы.

Новость: Администрация города Пензы 03 июня 2017