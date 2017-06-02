Ярмарка товаров ручной работы пройдет в Пензе

10, 11 и 12 июня 2017 года в Пензе в рамках празднования Дня Города на Фонтанной площади и улице Московской пройдет III Международный фестиваль творчества и рукоделия «Канитель». Каждый год фестиваль превращает Пензу в точку притяжения сотен мастеров из регионов Поволжья, со всей России и из соседних стран. И привлекает всеобщее внимание к традиционным и современным ремеслам.

Ярмарка товаров ручной работы – это главное событие фестиваля. Участники ярмарки обменяются ценным опытом, представят уникальные изделия, продемонстрируют свои умения. В этом году мастеров приезжает ещё больше: из Пензы и области, Саратова, Самары, Сызрани, Тольятти, Ульяновска, Тамбова, Москвы, Волгограда, Иваново, Брянска, Липецка, Тульской области, Воронежской области, Суздаля, Владимира, Нижегородской области, Ростова-на-Дону, Омска, Тюмени, Татарстана, Башкирии, Чувашии, Мордовии, Кабардино-Балкарии, Беларуси и др.

Организаторами запланировано проведение 50 мастер-классов и 25 мастер-шоу.

В течение всех трех фестивальных дней можно научиться полезному на многочисленных мастер-классах и эффектных мастер-шоу. Впервые в Пензе на площадке «Ожившая история» вас ждёт интерактивная программа «Старинные ремесла», возможность примерить исторический костюм и сфотографироваться в нем, поучаствовать в народных забавах и играх. Интересной и познавательной для всех гостей и участников фестиваля станет семейная площадка. А для детей приготовлено много веселых сюрпризов, в том числе бесплатное угощение – мороженое! Выступление музыкальных, танцевальных и творческих коллективов, тематические арт-объекты, пост-кроссинг, экологическая и благотворительные акции, спортивные мероприятия, вкуснейшее меню трапезной дополнят фестивальное пространство.