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 Суббота, 03 июня 2017
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Пензенские школьники приняли участие в фестивале «Готов к труду и обороне»
Сегодня в Пензе
 

На базе ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва Пензенской области» (ул. Одоевского 1) состоялся фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций Пензенской области. Фестиваль ГТО проводился среди учащихся 11-15 лет (III и IV ступени), победителей и призеров муниципальных этапов фестиваля. В фестивале приняли участие обладатели золотых знаков отличия в своих ступенях из следующих образовательных учреждений: МБОУ СОШ № 63, МБОУ СОШ № 60, МБОУ СОШ № 66, МБОУ ФЭЛ № 29, МБОУ Лицей № 55, МБОУ Лицей № 73, МБОУ Гимназия № 4 «Ступени», МБОУ Гимназия № 44.

В рамках фестиваля участники сдали нормативы по следующим дисциплинам:

  • метание снаряда
  • бег 60метров
  • бег 1500 метров
  • наклон вперед
  • прыжок в длину с места
  • подтягивание
  • отжимание
  • плавание
  • стрельба

По итогам фестиваля все участники подтвердили присвоение высших знаков отличия ВФСК ГТО, в общекомандном зачете команда города Пензы заняла 2 место.

Новость: Администрация города Пензы 03 июня 2017
2017-06-03
Результаты санитарной пятницы оценили члены выездного совещания, которое провел глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев
 Виктор Кувайцев обратил внимание на состояние подпорной стены, отметив, что краска уже полопалась, в результате создается неприглядный вид
 
2017-06-03
Пензенские школьники приняли участие в фестивале «Готов к труду и обороне»
 По итогам фестиваля все участники подтвердили присвоение высших знаков отличия ВФСК ГТО, в общекомандном зачете команда города Пензы заняла 2 место
 
2017-06-03
Ярмарка товаров ручной работы пройдет в Пензе
 На фестиваль «Канитель» в Пензу приедут 500 мастеров из 64 регионов России
 
2017-06-03
Усилена работа по очистке фасадов зданий от незаконных рекламных и информационных конструкций
 Центр города очистили от незаконной рекламы
 
2017-06-03
Автобусный маршрут № 33 будет продлен до остановки «Арбековская застава»
 В целях совершенствования маршрутно-транспортной сети города Пензы
 
2017-06-03
На спортивной площадке школы № 66 состоялся спортивный праздник в рамках ежегодной областной акции «Займись спортом, стань первым»
 Участников данного мероприятия приветствовали представители Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы
 
2017-06-03
Чистый город начинается с тебя
 Проведена экологическая акция
 
2017-06-03
Прошла акция «Молодежь - детям»
 Праздничное мероприятие собрало более двухсот участников
 
2017-06-03
На внутридворовой территории многоквартирного жилого дома №2 по ул. Попова проведены очередные бесплатные юридические консультации по вопросам ЖКХ
 Консультации населения продолжаются
 
2017-06-03
Сотрудниками администрации Первомайского района города Пензы проведен рейд по благоустройству в микрорайоне «Веселовка»
 Свои дворы нужно благоустраивать
 
2017-06-03
В городе Пензе на территории школы № 71 г. Пензы состоялось торжественное открытие летнего оздоровительного сезона в рамках реализации проекта «Детский спорт»
 Виктор Кувайцев принял участие в открытие летнего оздоровительного сезона
 
2017-06-03
Юрий Ильин провел рабочее совещание у подземного перехода на вокзале на Пензе-1
 В ходе осмотра перехода, Юрий Ильин обратил внимание, что в пешеходной зоне скапливается вода, образуя лужи
 
2017-06-03
В 2017 году социальную выплату получат 72 молодые семьи
 В городе Пензе действует подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы
 
2017-06-03
На остановке «Центральный рынок» размещено первое электронное табло
 Информацию о движении автобусов можно увидеть на электронном табло
 
2017-06-02
Схема организации дорожного движения на Привокзальной площади будет изменена
 В результате изменения зона для проезда транспорта расширится до двух полос
 

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