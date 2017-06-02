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Пензенские школьники приняли участие в фестивале «Готов к труду и обороне»
Сегодня в Пензе
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На базе ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва Пензенской области» (ул. Одоевского 1) состоялся фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций Пензенской области. Фестиваль ГТО проводился среди учащихся 11-15 лет (III и IV ступени), победителей и призеров муниципальных этапов фестиваля. В фестивале приняли участие обладатели золотых знаков отличия в своих ступенях из следующих образовательных учреждений: МБОУ СОШ № 63, МБОУ СОШ № 60, МБОУ СОШ № 66, МБОУ ФЭЛ № 29, МБОУ Лицей № 55, МБОУ Лицей № 73, МБОУ Гимназия № 4 «Ступени», МБОУ Гимназия № 44. В рамках фестиваля участники сдали нормативы по следующим дисциплинам: По итогам фестиваля все участники подтвердили присвоение высших знаков отличия ВФСК ГТО, в общекомандном зачете команда города Пензы заняла 2 место.
На базе ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва Пензенской области» (ул. Одоевского 1) состоялся фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций Пензенской области. Фестиваль ГТО проводился среди учащихся 11-15 лет (III и IV ступени), победителей и призеров муниципальных этапов фестиваля. В фестивале приняли участие обладатели золотых знаков отличия в своих ступенях из следующих образовательных учреждений: МБОУ СОШ № 63, МБОУ СОШ № 60, МБОУ СОШ № 66, МБОУ ФЭЛ № 29, МБОУ Лицей № 55, МБОУ Лицей № 73, МБОУ Гимназия № 4 «Ступени», МБОУ Гимназия № 44.
В рамках фестиваля участники сдали нормативы по следующим дисциплинам:
По итогам фестиваля все участники подтвердили присвоение высших знаков отличия ВФСК ГТО, в общекомандном зачете команда города Пензы заняла 2 место.
Новость: Администрация города Пензы 03 июня 2017
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