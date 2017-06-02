Пензенские школьники приняли участие в фестивале «Готов к труду и обороне»

На базе ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва Пензенской области» (ул. Одоевского 1) состоялся фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций Пензенской области. Фестиваль ГТО проводился среди учащихся 11-15 лет (III и IV ступени), победителей и призеров муниципальных этапов фестиваля. В фестивале приняли участие обладатели золотых знаков отличия в своих ступенях из следующих образовательных учреждений: МБОУ СОШ № 63, МБОУ СОШ № 60, МБОУ СОШ № 66, МБОУ ФЭЛ № 29, МБОУ Лицей № 55, МБОУ Лицей № 73, МБОУ Гимназия № 4 «Ступени», МБОУ Гимназия № 44.

В рамках фестиваля участники сдали нормативы по следующим дисциплинам:

метание снаряда

бег 60метров

бег 1500 метров

наклон вперед

прыжок в длину с места

подтягивание

отжимание

плавание

стрельба

По итогам фестиваля все участники подтвердили присвоение высших знаков отличия ВФСК ГТО, в общекомандном зачете команда города Пензы заняла 2 место.