Результаты санитарной пятницы оценили члены выездного совещания, которое провел глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев

Члены рабочей группы, в состав которой вошли заместитель главы администрации Юрий Ильин, главы районных администраций, начальник Управления ЖКХ г. Пензы Андрей Гришин, директор Департамента ЖКХ Андрей Скрипкин, директора муниципальных предприятий «Зеленое хозяйство г. Пензы» Александр Кильгянкин и «Пензадормост» Вячеслав Голохвастов посетили улицы Аустрина, Суворова, Ворошилова, Калинина, частный сектор, а также правый берег набережной реки Суры.

Как доложил глава администрации Железнодорожного района Олег Денисов за прошедший день на объекте была проведена работа по вырубке кустарника, опиловке аварийных деревьев, покосу дикорастущего кустарника, санитарной очистке, в том числе и уборке осколков стеклянных бутылок. Сотрудники Управления по делам ГОЧС очистили от мусора водную поверхность. Покраска ограждений запланирована на начало следующей неделе, как только позволят погодные условия.

Виктор Кувайцев обратил внимание на состояние подпорной стены, отметив, что краска уже полопалась, в результате создается неприглядный вид. Кроме того, градоначальник поручил продумать способ ограждения территории, чтобы на тротуары и газоны не заезжал автотранспорт.

В ходе осмотра внутридворовых территорий глава администрации обратил внимание на комплексное благоустройство территорий, в том числе покос травы, уборка мусора, приведение в порядок игровых элементов.

- Радует, что в данных работах принимают участие и жильцы домов. Это говорит о том, что жители Пензы понимают, что только совместными усилиями город станет чище. Они показывают своим примером, в том числе, и подрастающему поколению, что надо любить свой двор, город, - отметил Виктор Кувайцев.