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В администрации Никольского района обсудили ход проведения ремонтных работ дорожного полотна в Никольске
Сегодня в Пензе
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Глава администрации Никольского района Людмила Линина провела совещание с главой администрации города Никольска и сотрудниками специализированной организации, осуществляющей контроль за качеством проведения ремонта дорожного полотна на дорогах регионального, межмуниципального и муниципального значения по Пензенской области. В ходе проверки взяты пробы асфальтобетонной смеси специализированной лабораторией на дорогах Никольска. Глава администрации района рекомендовала главе администрации города Никольска усилить контроль за качеством проведения ремонтных работ дорожного полотна в городе и технологией производства укладки асфальтобетонной смеси.
Глава администрации Никольского района Людмила Линина провела совещание с главой администрации города Никольска и сотрудниками специализированной организации, осуществляющей контроль за качеством проведения ремонта дорожного полотна на дорогах регионального, межмуниципального и муниципального значения по Пензенской области.
В ходе проверки взяты пробы асфальтобетонной смеси специализированной лабораторией на дорогах Никольска.
Глава администрации района рекомендовала главе администрации города Никольска усилить контроль за качеством проведения ремонтных работ дорожного полотна в городе и технологией производства укладки асфальтобетонной смеси.
Новость: Администрация Никольского района 03 июня 2017
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