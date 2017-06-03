В администрации Никольского района обсудили ход проведения ремонтных работ дорожного полотна в Никольске

Глава администрации Никольского района Людмила Линина провела совещание с главой администрации города Никольска и сотрудниками специализированной организации, осуществляющей контроль за качеством проведения ремонта дорожного полотна на дорогах регионального, межмуниципального и муниципального значения по Пензенской области.

В ходе проверки взяты пробы асфальтобетонной смеси специализированной лабораторией на дорогах Никольска.

Глава администрации района рекомендовала главе администрации города Никольска усилить контроль за качеством проведения ремонтных работ дорожного полотна в городе и технологией производства укладки асфальтобетонной смеси.